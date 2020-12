Mediatek pokořil Qualcomm, je největším dodavatelem SoC v Q3

Zdroj: Mediatek

Pokud jde o smartphony se systémem Android, tak se nabízí několik typů zařízení podle samotného SoC (System on Chip), zjednodušeně procesor. Dalo by se říci, že na trhu panuje těžký konkurenční boj mezi firmami Qualcomm a Mediatek, ale jsou zde společnosti jako Samsung a HiSilicon (Huawei). Ty ale dodávají vlastní SoC zpravidla do svých vlastních zařízení. Největším dodavatelem byl velmi dlouho Qualcomm, ale ve třetím čtvrtletí tohoto roku došlo ke změně.

Mediatek je číslem jedna

Z analýzy trhu společností Counterpoint vyplývá, že právě Mediatek se stal ve třetím čtvrtletí tohoto roku největším dodavatelem SoC na světě. Meziročně si firma polepšila o 5 %, což je úctyhodný počin. Qualcomm na druhou stranu ztratil 2 %, HiSilicon kupodivu zastává stejný podíl a Apple si polepšil o 1 %. Dokonce společnost Unisoc si vylepšila postavení o 1 %. Nejvíce ztratil Samsung, konkrétně o 4 %.

Tato data se týkají všech SoC dodávaných na světový trh. Mediateku se podařilo uspět zejména díky levnějším mobilů v cenové kategorii 100 až 250 dolarů. Například Xiaomi meziročně zvýšilo odběr SoC od Mediateku třikrát. Counterpoint ale dodává, že v segmentu mobilů s podporou sítí páté generace vede jednoznačně Qualcomm s 39 %, přičemž celosvětově bylo 17 % dodaných mobilů s 5G.

Můžeme očekávat ještě větší konkurenční boj, zejména na poli sítí páté generace. Zatímco Qualcomm dodává do mobilů mířících do celého světa, tak série Dimensity od Mediateku se nejvíce zatím objevovala jen na asijském trhu. V dohledné době se plánuje značné rozšíření smartphonů s Dimensity v Indii a co nevidět by měly mobily s těmito procesory zamířit ve větší míře do celého světa.

V tuto chvíli je poměrně komplikované odhadovat, jak bude pokračovat vývoj trhu v roce 2022, ale dá se očekávat, že HiSilicon oslabí. Mediatek dostává šanci, aby se stal největším dodavatelem v následujícím období.

