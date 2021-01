Nové čipy Exynos od Samsungu poráží v grafickém benchmarku A14 Bionic od Applu

Zdroj: Samsung

Společnost Samsung minulý rok spojila síly s výrobcem AMD. Tohoto matadora na poli výroby procesorů a grafických čipů není potřeba nijak zvlášť představovat. Toto spojení by mělo Samsungu umožnit dodávat v dalších letech své procesory vybavené grafickými čipy AMD. Ty by měly nahradit stávající čipy Mali.

Obrovský výkon nových čipů Exynos díky architektuře AMD RDNA

I přesto že uvedení čipů Exynos s procesory AMD je ještě daleko, již nyní se objevují první výsledky benchmarků. Ty odhalují jejich obrovský výkon. Výsledek benchmarku GFXBench ukazuje, jak nové čipy svým výkonem poráží aktuálně nejvýkonnější čip A14 Bionic od Applu, kterým je vybaven poslední model iPhone 12.

Čipy byly otestovány v celkem třech syntetických testech GFXBench a výsledky jsem impozantní:

Jak je patrné z tabulky, nový čip Exynos vybavený AMD procesorem s architekturou RDNA nechává čip od Applu daleko za sebou. Podle posledních dostupných informací, by měl Samsung svá zařízení vybavovat novými čipy zhruba v roce 2022. Nyní se již ale proslýchá by čipy mohly dorazit již ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Pakliže se tato informace potvrdí, je zcela možné, že nový model Galaxy Note, nebo Galaxy Z Fold by již tyto nové čipy mohly obsahovat.

