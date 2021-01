O2 představilo HALF SIM, T-Mobile naopak eSIM v aplikaci či na webu

Některé společnosti se snaží nabídnout nové produkty, možnosti a strategie v rámci omezení elektroodpadu, případně snižují zatížení životního prostředí. Některá řešení nejsou zcela dotažená do konce a spíše vypadají jen jako další marketingová snaha. Do boje se snižováním odpadu vstupují i mobilní operátoři, ale každý jde jinou cestou.

Možná jste ani nevěděli, ale běžná velikost SIM karty se v podstatě rovná platební kartě. Postupem času jsme se dostali k velikostem jako mini, mikro a nakonec i nano. Než došlo k přechodu u mobilních telefonů na nejnižší velikost, bylo nutné řešit adaptéry. Mobilní operátoři tedy dávali SIM karty v běžné velikosti, přičemž záleželo na zákazníkovi, jakou velikost si zvolil.

Mobilní operátor O2 se nyní chlubí, že standardní nosič bude jen poloviční velikost, přičemž tuto novinku prezentuje pod názvem HALF SIM. Díky této změně operátor ušetří 3 tuny plastu.

„V předchozích letech jsme byli svědky, že pro lidi, ale i větší a menší firmy byla recyklace jedním z prioritních témat. Poslední rok se ale situace díky covid pandemii obrátila zase naruby. A tak například vše, co není obaleno v plastu, je nyní potenciálně nebezpečné,“ vysvětluje Marie Mališková, CSR manažerka O2, a doplňuje: „V O2 jsme ale na životní prostředí nepřestali myslet a i nadále se snažíme recyklovat, s plasty zacházet co nejšetrněji a vymýšlet jejich úsporu. Kromě stále trvající kampaně na recyklaci telefonů jsou to nyní například menší obaly nových SIM karet.“