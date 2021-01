Zdroj: neowin.net

Spoluzakladatel One Plus – Carl Pei představil projekt Nothing

Carl Pei – spoluzakladatel společnosti One Plus, jež se proslavila smartphony, které se na trhu prezentovaly jako „zabijáci vlajkových lodí“, po sedmiletém působení oznámil svůj odchod. Po nějaký čas nebylo zcela jasné kam jeho kroky budou směřovat. Dnes oznámil svůj nový projekt, který nese prostý název – Nothing.

Nothing – reset inovací a začátek od nuly

Co víme je to, že se jedná o novou technologickou společnost, ale to je v tuto chvíli vše. Produktové portfolio prozatím nebylo představeno. Společnost, jako počáteční investici, shromáždila 7 miliónů dolarů a zajistila si investory mezi které patří například Youtuber Casei Neistat, spoluzakladatel streamingové platformy Twitch – Kevin Lin, nebo generální ředitel sítě Reddit – Steve Huffman.

Carl Pei popisuje poslání značky Nothing slovy:

„Posláním Nothing je odstranění bariery mezi lidmi a technologiemi a vytvoření digitální budoucnosti bez omezení. Věříme, že nejlepší technologie může být krásná, a přitom přirozená a intuitivní. Když je dostatečně pokročilá, měla by ustoupit do pozadí a cítit se jako NIC.“

Pei také uvedl, že se v poslední době ve světě technologií nic moc zajímavého neodehrává a je čas toto změnit. Společnost svůj projekt představuje jako velký reset všech inovací a start od nuly. Jaké produkty tento reset přinese, bychom se mohli dozvědět již v první polovině tohoto roku.

