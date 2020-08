To nej z uplynulého týdne #32 – Waze, Vodafone, Mi 10 Ultra

Pixel mobily jsou první s certifikací ioXt

Google se snaží nabídnout co nejvyšší úroveň zabezpečení svých zařízení. I proto mají mobily Pixel speciální bezpečnostní čip Titan M. Kromě toho si potrpí na dodržování vlastní pravidel a předpisů. Pro ostatní výrobce například nabízí certifikační program Android Enterprise. Společnost se ale pochlubila další novinkou, která je spojena s organizací Internet of Secure Things Alliance (ioXt). [pokračování článku]

Vodafone spouští RCS pro všechny, náhradu za SMS

Pokud jde o SMS zprávy, tak v dnešní době komunikačních služeb jde spíše o historickou formu komunikace. Operátoři se stále snaží nabízet tarify s omezeným množstvím předplacených zpráv, případně mají k dispozici balíčky. Standardnější mobilní tarify ale mají k dispozici neomezené SMS, byť v dnešní době jsou značně omezené, jak počtem znaků, tak i možnosti odesílaných informací. Náhradou je tak trochu MMS, ale k nějakému rozmachu nikdy nedošlo. Náhradou je technologie RCS, která již není účtovaná za jednotlivé zprávy a nabízí větší možnosti. Ostatně Google do ní investuje nemalé prostředky. Operátoři se ale zdráhali v nasazování, proto je Google začal obcházet. Výjimkou je Vodafone, který si s touto technologií pohrává nějakou dobu. Nyní ji zřejmě začíná rozšiřovat mezi všechny zákazníky. [pokračování článku]

Xiaomi Mi 10 Ultra oficiálně, král fotografií a nabíjení

Nějakou dobu se objevovaly nejrůznější náznaky, že se dočkáme dalšího top modelu od Xiaomi v rámci série Mi 10. Již nyní zde najdeme modely jako Xiaomi Mi 10 Pro (recenze), Xiaomi Mi 10 Lite a Xiaomi Mi 10. Další novinkou je Xiaomi Mi 10 Ultra. [pokračování článku]

Redmi K30 Ultra oficiálně, 120Hz displej a výsuvná kamerka

Redmi se poměrně nedávno osamostatnilo a vystupuje jako samostatnější značka mobilů, byť stále spadá pod Xiaomi. Ke konci minulého roku došlo na představení modelů Redmi K30 a K30 5G. Následně firma uvedla modely K30 Pro a K30 Pro Zoom Edition a poslední novinkou byl smartphone Redmi K30 5G Extreme Edition. Dnes v rámci představování novinek byla celá řada rozšířena o model Redmi K30 Ultra. [pokračování článku]

DSP od Qualcommu mají více než 400 bezpečnostních zranitelností

Operační systémy jsou velmi komplikované a není tak divu, že jsou i nedokonalé. Společnosti investují nemalé prostředky do bezpečnosti a dokonce zakládají speciální divize, které mají objevovat bezpečnostní hrozby. Například Google má divizi Google Project Zero. Na trhu jsou ale specializované bezpečnostní firmy, které se snaží nalézat hrozby. Jednou takovou je Check Point a nyní zveřejnila informaci, že mobilní telefony s DSP od Qualcommu mají mnoho zranitelností. [pokračování článku]

Surface Duo stojí 1399 dolarů a přijde 10. září

Takřka před rokem jsme se dočkali prvního zařízení od Microsoftu se systémem Android. Novinka získala název Surface Duo a přišla s netradiční konstrukcí. Bohužel Microsoft nebyl nějak moc konkrétní. V podstatě ukázal, co se teprve chystá a nezveřejnil jakékoliv detaily, ani specifikace. Nyní se konečně pochlubil, a to i cenou. [pokračování článku]

Z Android mobilů se stávají seismometry

Mobilní telefony jsou čím dál více prošpikovány nejrůznějšími technologiemi a pomalinku se stávají i diagnostickými přístroji ve spojení s chytrými hodinkami či náramky. V Googlu se ale zaměřili na další oblast a v podstatě přetvořili mobily se systémem Android na miniaturní seismometry. [pokračování článku]

O2 se tenčí zásoby předplacenky se 100 GB za 300 Kč měsíčně

Občas mobilní operátoři představí speciální akce nebo omezené nabídky, v rámci kterých se nabízí výhodnější služby, minimálně na omezenou dobu. V letních měsících je to celkem běžné, ale vždy je zde nějaký háček. Nyní jsme se ale dočkali poměrně unikátní nabídky a navíc se jedná o předplacenou kartu, kde je k dispozici 100GB FUP limit na měsíc. Takový objem dat by mohl dostačovat i na běžné surfování po internetu z počítače nebo notebooku. [pokračování článku]

Google otevírá Android Auto pro nové aplikace třetích stran včetně navigace

Android Auto bylo představeno sice již v roce 2015, ale od té doby se stále musíte spoléhat jen na vestavěné navigační aplikace od Googlu. To se nyní změní, Google oznámil několik vylepšení pro tento systém do aut včetně možnosti spouštět navigace třetích stran, jako je například Sygic. Nově jsou ale podporovány také další typy aplikací. [pokračování článku]

Na Mi 10 Ultra zapomeňte, Mi Mix míří k ledu

Xiaomi patří mezi významné výrobce na současném trhu. Společnost začala působit zejména v oblasti levnějších mobilních telefonů, ale postupem času jsme se dočkali odvážných zařízení a také hlavně top modelů. V tomto roce jsme se dočkali novinek jako Mi 10 a Mi 10 Pro (recenze), ale nakonec došlo k rozhodnutí, že se zastavuje prodej na některých trzích, včetně toho českého. Údajně se tak děje kvůli vysoké poptávce v domovské Číně. Novinky se dají stále koupit v obchodech, ale jakmile dojdou zásoby, dalších kousků se nedočkáme. Bohužel nejde o jediné špatné zprávy pro české zájemce. [pokračování článku]

Facebook ukončuje podporu Lite verze pro iOS

Sociální síť Facebook se snaží lákat na nejrůznější funkce, vychytávky a možnosti. Za svou dobu nasbírala mnoho možností, což se také odrazilo na velikosti mobilních aplikací. Ty jsou datově náročné, zabírají mnoho místa na smartphonech a celkově požadují vyšší výkon. I proto došlo ke vzniku odlehčených variant nesoucí přívlastek Lite. Zpravidla zabírají méně místa, nejsou tak náročné na zařízení a také spotřebovávají méně dat. Bohužel Facebook Lite nemá takový úspěch všude, jak se očekávalo. [pokračování článku]

Google oznámil příchod aktualizace pro Wear OS

Google v oblasti chytrých hodinek působí již nějaký čas a dlouho očekáváme, že představí také vlastní chytré hodinky pod značkou Pixel. Bohužel jsou zatím v nedohlednu a navíc komplikace kolem převzetí společnosti Fitbit nenasvědčují, že by došlo k nějaké větší změně, ale možná Google překvapí. Společnost dnes oznámila, že na podzim bude dostupná nová verze systému Wear OS, která přinese značná vylepšení. [pokračování článku]

Fortnite odebrán z AppStoru i Obchodu Play, Epic Games podalo žaloby

Hra Fortnite patří mezi velmi populární především u mladé generace. Stojí za ní vývojářské studio Epic Games. To nyní aktivovalo na dálku v poslední verzi hry Fortnite novou platební možnost. Kromě platby skrz AppStore a Obchod Play zavedlo možnost platit za doplňky do hry přes přímou platební bránu Epic Games. To však podmínky obchodů zakazují. [pokračování článku]

Waze napomáhá s placením u čerpacích stanic, zatím omezeně

Navigace Waze je oblíbená zejména díky spolupráci s komunitou a také díky svým funkcím. Například nedávno došlo na globální zavedení varování před železničními přejezdy. Společnost si také pohrává s možností placení za služby, ale zatím se jedná o velmi omezený pilotní test. V této oblasti představuje trochu jinou novinku, i tak jde o placení. [pokračování článku]

Samsung Galaxy M31s s 6000mAh baterií přichází do Česka

Dva týdny od představení novinky Galaxy M31s nám české zastoupení společnosti potvrdilo dostupnost na našem trhu. Konkrétně do prodeje míří verze s 6 GB RAM a 128GB úložištěm v barvách černá a modrá za cenu 8 999 Kč. Novinku lze zakoupit již dnes. [pokračování článku]

Realme C12 je další levnější a dobře vybavená novinka

Není to tak dávno, co se společnost Realme pochlubila dvěma novinkami pro český trh. Nově u nás můžete zakoupit modely Realme C11 a Realme X50. Také byl nedávno představen smartphone Realme C15 a nyní zde máme další novinku v podobě Realme C12. Už jen podle názvu by se dalo soudit, že se bude jednat o iteraci a lehké vylepšení modelu C11, ale společnost spíše vycházela z mobilu C15, jen došlo na osekání několika specifikací. [pokračování článku]

Google asi testuje nové „power menu“

Android 11 se dočkal poslední beta verze a nyní již můžeme vyhlížet uvedení stabilní varianty, která zamíří nejen do nových smartphonů a tabletů. Postupně jsme sledovali novinky v tomto systému a jedna z nich se týká i menu po delším podržení vypínacího tlačítka, tzv. power menu. Nyní se ukazuje, že si Google asi pohrává s novým designem. [pokračování článku]

Apple Music beta přináší nové webové funkce

Společnost Apple uvedla v loňském roce svou první webovou verzi služby Apple Music. Ta byla k dispozici jako beta verze až do dubna tohoto roku, později byla zveřejněna plnohodnotná verze. Apple znovu spustil webovou beta verzi s novou kartou Listen Now a další. [pokračování článku]

Signál v metru se rozšířil do dalších stanic, do konce roku přibude ještě dalších deset

Pražské metro se v posledních měsících velmi intenzivně pokrývá mobilním signálem. Konsorcium operátorů a CETIN nyní pokrylo stanice Českomoravská, Hradčanská a úplně nejnovějším přírůstkem je stanice metra Dejvická. Do konce roku se plánuje pokrýt ještě dalších deset stanic. [pokračování článku]

