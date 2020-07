Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi Mi 10 Pro – nejlepší Xiaomi, které odchází do ciziny [recenze]

Top modely od výrobce Xiaomi byly vždy považovány za dostupné a jejich cenovka byla nižší než u konkurence. Letos tomu tak ale není a Xiaomi Mi 10 Pro můžeme zařadit přímo mezi ostatní top modely, minimálně cenou. Můžeme jej tam ale zařadit i funkčností? Obhájí si takto vysokou cenu? Na to nám odpoví dnešní recenze.

Poznámka: Než se Xiaomi Mi 10 Pro dostalo k nám do redakce, český distributor oznámil jeho postupné stažení z českého trhu. Přesto nás tento model velmi zajímá a dle slov distributora je v Česku pro případné zájemce stále dostatek kusů ke koupi.

Konstrukce

Po prvním uchopení mě na Mi 10 Pro zaujalo, o jak poctivě zpracovaný telefon se jedná. Kvalitní zpracovaní umocňuje příjemný matný povrch skleněných zad, který ale v ruce docela klouže. V naší testované bílé variantě hází odlesky od modré po oranžovou barvu. Kovový rámeček je pak růžově zlatý, takže tuto verzi bych doporučoval spíše ženám. Seženete ho však i v šedomodré barvě.

Design samotného telefonu mi zase tak originální nepřijde, ale ono skoro všechny bezrámečkové telefony začínají vypadat velmi podobně. Průstřel je nicméně velmi malý a umístěný vlevo stejně jako třeba u OnePlus 8 Pro. Přední strana je pak relativně dost zaoblená jako dříve Samsungy řady Galaxy S. Zaoblení však vypadá elegantně a v systému lze nastavit ignoraci doteků na boků v několika velikostech, což mě potěšilo.

Zadní strana vychází designově také z předchozích modelů Xiaomi a osobně jsem si při pohled na sestavu fotoaparátů vzpomněl na Huawei P20 Pro. Celkem oceňuji, že zde není masivní modul snímačů, který je letos trendem a moc se mi nelíbí. Zaujal mě ale jeden malý detail. Zakroužkovaný snímač s popiskem 108 MPx ve stejné barvě není ten, co má 108 MPx. Ten s vysokým rozlišením je až třetí od shora.

Z praktického hlediska je bohužel ultra širokoúhlý snímač až ten nejníže umístěný. To znamená, že při focení není složité mít část vašeho prstu omylem na fotce. Tady to konkurence řeší lépe, ultra širokoúhlý snímač by se u Mi 10 Pro hodil na místo toho zakroužkovaného senzoru.

Menší kritiku si také Xiaomi zaslouží za absenci jakékoliv voděodolnosti. Chybí tak dnes již u konkurence běžná certifikace IP67 nebo IP68. To je velká škoda, jelikož po polití vodou se nemůžete spoléhat na to, že telefon přežije. Přesto je zde velká pravděpodobnost, že ano.

Vynikající reproduktory

Na svrchní a spodní straně se nachází zdířky reproduktorů, které jsou opravdu jedny z nejlepších, které jsem kdy v telefonu slyšel. Nabízelo se mi přímé srovnání třeba s Xperii 1 II, iPhonem XS nebo Huawei P40 Pro a všechny tyto modely Xiaomi překonalo jak kvalitou, tak hlasitostí.

Pochvalu si ode mě zaslouží také čtečka otisků prstů, která je v displeji. Jedná se o optickou verzi a je opravdu velmi rychlá. Jedná se zároveň o jednu z nejspolehlivějších čteček, co jsem kdy testoval.

Displej

Zobrazovací panel je typu Super AMOLED a nabízí rozlišení 1080 x 2340 na úhlopříčce 6,67 palce. Jedná se tak o opravdu velký telefon, poměr stran je pak 19,5:9. Obnovovací frekvence displeje se zastavila na 90 Hz, což je znát oproti klasickým 60 Hz. Radši bych sice viděl 120 Hz, přesto i přítomných 90 Hz dělá telefon plynulejší.

Maximální jas na sluníčku patří mezi ty nejlepší telefony na trhu a rozhodně se vyrovná těm nejlepším displejům od Samsungu. Krycí sklo je typu Gorilla Glass 5, a jelikož telefon už prošel pár redakcemi před námi, byl docela poškrábaný.

Hardware

Hnacím motorem se stal v současnosti ten nejvýkonnější čip pro Android telefony, a to Snapdragon 865. To je možná také důvod vyšší cenovky, jelikož se už delší dobu spekuluje právě o vyšších cenách těchto procesorů. Nicméně jedná se o osmijádrový 7nm procesor, který v případě modelu Mi 10 Pro doplňuje 8 nebo 12 GB operační paměti. Úložiště nabízí pak buď 128 nebo 256 GB. My testovali verzi 8 + 256 GB, která je (byla) v ČR dostupná.

Benchmark dopadl dle očekávání, skóre v Geekbench 5 odpovídá jiným top modelům se stejným čipem. AnTuTu již testovat nebudeme, jelikož není v Google Play. Nové Xiaomi Mi 10 Pro nabízí také podporu sítí 5G, to jsme ale zatím vzhledem k jejich nízké dostupnosti v ČR netestovali. Nakonec pochválit musím také velmi kvalitní vibrační odezvu.

Specifikace Xiaomi Mi 10 Pro

displej: 6,67 palců, AMOLED, 90 Hz, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+)

procesor: Snapdragon 865

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256 GB

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS, EIS 20 MPx, f/2.2, 117° 12 MPx, 2x zoom, f/2.0 8MPx, 5x zoom, OIS přední – 20 MPx

NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB C

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory

baterie: 4500 mAh + 50W nabíjení, 30W bezdrátové

Baterie

Baterie dostala do vínku 4500 mAh, což je dnes standardní hodnota u top modelů. Výdrž je mírně nadprůměrná, při klidnějším použití se dokážete dostat i na dva dny. Nicméně vždy záleží na intenzitě používání. U mě se aktivní displej (screen on time) pohyboval podobně jako u jiných telefonů u 4-5 hodinách.

Co je ale mnohem zajímavější, je rychlost dobíjení. Xiaomi totiž integrovalo rovnou 50W nabíjení standardu USB Power Delivery, telefon podporuje ale také QuickCharge4+. V balení pak dostanete rovnou 65W adaptér do zásuvky se kterým telefon dobijete na 80 % za zhruba 35 minut. To je opravdu neuvěřitelná hodnota a zatím jsem žádný jiný mobil tak rychle nenabil. Na 100 % z nuly se dostanete zhruba za 50 minut.

Software

Xiaomi Mi 10 Pro pohání Android 10 s nadstavbou MIUI 11, který asi není třeba tolik představovat. Tento systém v nové verzi 11 nabízí třeba tmavý režim nebo always-on displej s pokročilým nastavením. Celkově je systém velice dobře optimalizovaný a vše funguje velice rychle a plynule.

Jediný mínus si nadstavba zaslouží za příliš agresivní uspávání a zavírání aplikací. Občas je to až nevhodné, například při nákupu skrz aplikaci Můj Globus, kde skenujete zboží telefonem, se mi během nákupu aplikace dvakrát zcela zavřela (samozřejmě při zhasnutí displeje, kdy byl telefon chvíli v kapse). U jiných telefonů se mi ale toto nikdy nestávalo. Naštěstí stačí v nastavení systému vypnout tuto optimalizaci energie od Xiaomi.

Fotoaparát

Fotoaparáty máme na zádech hned čtyři a ve velmi pěkné sestavě. Hlavní snímač nabízí rozlišení 108 MPx, produkuje ale 25 MPx snímky v základu a nabízí optickou stabilizaci. Dále tu máme 20MPx ultra širokoúhlý snímač s ohniskem 13 mm. Sestavu doplňují dva teleobjektivy. První nabízí dvojnásovný zoom (ohnisko 50mm) a druhý má 3,7násobné přiblížení, kdy se v systému chová jako 5x zoom.

Video nahrává telefon maximálně v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Jedná se ale o 6K, která je pak upscalované (zvětšené) na 8K. Nahrávat můžete samozřejmě také ve 4K a Full HD, v obou případech ve 30 nebo 60 fps.

Den

Ve dne snímky vynikající skvělým dynamickým rozsahem a také mají opravdu mnoho detailů, za což může i vyšší rozlišení výsledných snímků 25 MPx. Telefon také velmi spolehlivě ostří a barvy jsou věrné, ačkoliv někdy trochu kontrastnější.

Noc

Výrobce integroval také noční režim a snaží se z fotek vytáhnout maximum. Při běžném focením s pouličním osvětlení ale nemusíte ani noční režim používat, výsledek při jeho použití a bez něj je velmi podobný. Hodí se však ve skoro úplné tmě, kde dokáže vytáhnout světlo. Výsledek je velice dobrý, a jak jsme se přesvědčili v nedávném fototestu, tak Xiaomi rozhodně drží krok s ostatními top modely.

108 MPx vs 25 MPx

Fotit můžete i do plného rozlišení 108 MPx, což bych ale ze dvou důvodů nedoporučoval. Fotky mají v tomto plném rozlišení senzoru mnohem horší HDR a druhý problém je fakt, že jsou velké. Jeden snímek zabere třeba 30 MB. Rozdíl v HDR můžete krásně pozorovat níže:

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač nabízí dostatečný úhel záběru a zároveň má stále velmi slušné HDR. Jeho slabinou je ale noc, tam velmi strádá a doporučuji ho zde vůbec nepoužívat.

Zoom 2x

Spoustu telefonů dnes již dvojnásobný zoom vynechává a přechází na trojnásobný a více. Dává to smysl, jelikož ze senzorů s rozlišením 48 MPx a více uděláte stále bez problémů krásnou fotku s 2x zoom. Přesto mi na všech telefonech chybí pak tlačítko na 2x přiblížení. Osobně mám totiž právě toto ohnisko 50mm velmi rád. Tady na Xiaomi je pro něj samostatný fotoaparát, který je ale možná trochu zbytečný. Nemá bohužel optickou stabilizaci a jeho kvalita je trochu horší než u hlavního senzoru.

Zoom 5x

Optické přiblížení je sice jen 3,7násobné, ale v rozhraní fotoaparátu rovnou přepínáte na 5násobné. Proto jsou všechny fotky níže 5x zoom. Snímky jsou již trochu více doostřené, ale stále velmi kvalitní. Huawei P40 Pro nabízí sice trochu lepší fotky, ale stále patří Mi 10 Pro mezi ty nejlepší a může se v klidu rovnat třeba s Galaxy S20 Ultra (recenze).

Více ukázkových fotek naleznete včetně porovnání v našem velkém fototestu zde

Zhodnocení

Xiaomi jsem netestoval delší dobu a o to víc jsem byl velmi mile překvapen. Mi 10 Pro totiž v některých oblastech dokonce překonává konkurenci. Displej se řadí mezi ty nejlepší, které jsem kdy na telefonu viděl, a to samé mohu říct o stereo reproduktorech. Máme tu také nejrychlejší nabíjení, celou řadu skvělých fotoaparátů a kvalitní konstrukci v čele s malým průstřelem. To vše pohání Snapdragon 865. Menší kritiku si výrobce zaslouží za absenci voděodolnosti a certifikace IP68. Systém Xiaomi velmi dospěl, přesto občas až příliš agresivně uspává aplikace na pozadí.

Já si zkrátka myslím, že Mi 10 Pro si při pohledu na ostatní top modely v klidu cenovku 27 tisíc korun může dovolit. Je to sice opravdu dost, ale všechny telefony dnes zdražují a zde máte opravdu to nejlepší nejen od Xiaomi. Za stejnou cenu si totiž můžete koupit třeba Huawei P40 Pro, který ale nemá tak jasný displej, nemá Google služby, ale jeho fotoaparát je o kousíček lepší. Na druhou stranu můžete si také koupit Galaxy S20+, který je velmi silný konkurent se 120Hz displejem a také výborným fotoaparátem.

Klady

velice kvalitní displej, výborná viditelnost na slunci

jedny z nejlepších reproduktorů na trhu

rychlost a optimalizace

skvělý fotoaparát

výborná čtečka otisků prstů v displeji

Zápory

chybí voděodolnost

systém agresivně uspává apky na pozadí

není dualSIM ani nemá slot na microSD karty

ultra širokoúhlý snímač fotí v noci mizerně



Xiaomi Mi 10 Pro – nejlepší Xiaomi, které odchází do ciziny [recenze]

