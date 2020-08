Fortnite odebrán z AppStoru i Obchodu Play, Epic Games podalo žaloby

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hra Fortnite patří mezi velmi populární především u mladé generace. Stojí za ní vývojářské studio Epic Games. To nyní aktivovalo na dálku v poslední verzi hry Fortnite novou platební možnost. Kromě platby skrz AppStore a Obchod Play zavedlo možnost platit za doplňky do hry přes přímou platební bránu Epic Games. To však podmínky obchodů zakazují.

Fortnite už si nestáhnete z hlavních obchodů

Apple se již k situaci vyjádřil, že Epic Games tím porušilo podmínky jejich obchodu s aplikacemi a proto Fortnite smazali. Pokud máte ale hru již staženou, můžete ji hrát i nadále. Apple si z každé transakce v AppStore včetně herních doplňků účtuje 30 procent. To samé provádí i Google. To se samozřejmě vývojářům Fortnite nelíbí a dokonce podali žaloby na Apple a Google. Oni samotní si v Epic Games Store účtují jen 12 procent.

Žaloby obviňují Apple a Google z blokování konkurence na jejich systému, alternativního obchodu a z praktik monopolu. Epic Games také zveřejnilo video, ve kterém parodují slavnou reklamu Applu 1984.

Situace se tedy zajímavě vyostřila. Přitom již v minulosti se vývojářům Fortnite poplatek 30 % nelíbil, nakonec ho však přijali. Je zajímavé, že najednou se jim zase přestal líbit a rovnou podali žaloby. Možná se však jedná také o cestu o zviditelnění se.

Fortnite se do Obchodu Play dostal teprve letos v dubnu a nyní opět není k dispozici. V případě systému od Googlu mají uživatelé možnost nahrání hry z neznámých zdrojů, ale jedná se o poměrně nebezpečnou činnost. Zajímavé je, že hra samotná je dostupná v Galaxy Store na Samsung smartphonech a tabletech. U iOS zařízení není k dispozici alternativní cesta. Epic Games navíc spouští kampaň a žádají hráče, aby jim pomohli bojovat proti gigantům i na sociálních sítích.

