O2 se tenčí zásoby předplacenky se 100 GB za 300 Kč měsíčně [aktualizováno]

Občas mobilní operátoři představí speciální akce nebo omezené nabídky, v rámci kterých se nabízí výhodnější služby, minimálně na omezenou dobu. V letních měsících je to celkem běžné, ale vždy je zde nějaký háček. Nyní jsme se ale dočkali poměrně unikátní nabídky a navíc se jedná o předplacenou kartu, kde je k dispozici 100GB FUP limit na měsíc. Takový objem dat by mohl dostačovat i na běžné surfování po internetu z počítače nebo notebooku.

Datamanie

Tato speciální předplacená karta nabízí automaticky aktivovaný FUP limit o velikosti 100 GB, přičemž přijde na 300 Kč. Dále je zde neomezené volání do všech sítí za 15 Kč na den. SMS zprávy přijdou na 2 Kč za jednu. Jako datová SIM karta se zdá být tato nabídka celkem zajímavá, ale O2 si stanovilo drobné podmínky.

„Dnes už se bez mobilních dat neobejde ani většina zákazníků předplacených karet. Právě pro ně spouštíme nový e-shop Datamanie.cz, na kterém budeme postupně představovat výhodné datové nabídky, ale nezapomeneme ani na zvýhodněné volání. Startujeme limitovanou edicí karet se 100 GB dat – toto množství dat uživatelé získají každý měsíc za 300 korun,“ popisuje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Na kartě musíte mít dostatek peněz, abyste mohli zaplatit 300 Kč za obnovení datového balíčku. Pokud není dostatek prostředků, nedojde k obnovení. Naštěstí můžete následně dobít kredit a zakoupit si balíček se 100 GB, přičemž bude platit na následujících 30 dnů.

Tato předplacenka nefunguje v roamingu, a to ani v EU. Jednoduše je platná jen na území České republiky. O2 uvádí, že se jedná o limitovanou edici, ale nikde se neuvádí, kolik jich bude, případně do kdy bude platit tato akce. Na webu datamanie.cz si navíc můžete objednat maximálně tři kusy, přičemž po dodání musíte kurýrovi zaplatit 300 Kč za jednu SIM kartu. O2 nikde na webu neuvádí, jestli je SIM karta pro 3G nebo i pro LTE. Jakmile se nám podaří zjistit více informací, aktualizujeme článek. Nebo můžete zkusit štěstí a nepromarnit šanci získat 100 GB za 300 Kč měsíčně.

Aktualizováno (27. 7.): O2 nám poskytlo informaci, že nabídka platí do 31. 8. 2020, nebo do vyčerpání zásob. Předplacenka normálně funguje na LTE síti.

Aktualizováno (12. 8.): O2 původně chtělo nabízet předplacenku se 100 GB až do 31. 8. nebo do vyprodání zásob. Nyní operátor informuje, že aktuální zásoby vydrží pravděpodobně jen do 16. 8., tedy do této neděle. Pokud jste měli o ni zájem, asi byste neměli váhat.

