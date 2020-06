První náznak vlivu Googlu na Fitbit poodhalen

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minulý rok došlo na oznámení, že Google kupuje Fitbit, výrobce populární nositelné elektroniky, tedy chytrých hodinek a náramků. Cena celého obchodu se vyšplhala na 2,1 miliardy dolarů a zatím jsme nepozorovali jakýkoliv vliv vyhledávacího giganta na Fitbit. Důvod je poměrně jednoduchý, celý obchod stále podléhá posouzení patřičných úřadů. Nyní se ale ukazuje, co bychom jako první mohli očekávat od tohoto spojení.

Fitbit s Googlem

Google má trochu potíže uspět na trhu s chytrými hodinkami a nejrůznějšími náramky pro fitness. Stále očekáváme, že dojde na představení prvních Pixel hodinek, ale došlo k mnoha odkladům a není jasné, jestli se někdy představí takový produkt. Mezitím se ale pracuje na integraci Google služeb do produktů společnosti Fitbit.

Konkrétně zdrojový kód aplikace pro Android poodhaluje, že se v dohledné době dočkáme integrace Google Asistenta. V tomto případě by se měl pravděpodobně dočkat model Fitbit Versa 2, který disponuje mikrofonem a také v tuto chvíli nabízí podporu asistentky Alexa od společnosti Amazon.

<string name=”ga_activate_assistant”>Activate Assistant</string> <string name=”ga_activate_assistant_general_error”>Unable to process request to activate Assistant</string> <string name=”ga_deactivation_error”>Error deactivating Assistant</string>

Jedná se o malý náznak, ale integrace bude o něco snadnější, než něco komplikovanějšího. Google jednoduše nabídne svého asistenta, přičemž rozehraje hru na odstavení Alexy.

Sice se jedná o první náznak, ale asi to nebude jediná snaha. Začíná se totiž mluvit o podpoře Youtube Music na hodinkách Fitbit a dokonce bychom se někdy v budoucnu mohli dočkat podpory pro Google Pay. Je ale otázkou, co se stane, až celý obchod bude schválen. Google zatím nespecifikoval své plány, ani neupřesnil, jestli se dočkáme hlubší integrace do Googlu.

Zdroj: 9to5google.com



