Realme C12 je další levnější a dobře vybavená novinka

Není to tak dávno, co se společnost Realme pochlubila dvěma novinkami pro český trh. Nově u nás můžete zakoupit modely Realme C11 a Realme X50. Také byl nedávno představen smartphone Realme C15 a nyní zde máme další novinku v podobě Realme C12. Už jen podle názvu by se dalo soudit, že se bude jednat o iteraci a lehké vylepšení modelu C11, ale společnost spíše vycházela z mobilu C15, jen došlo na osekání několika specifikací.

Základní model s velkou baterií

Realme C12 láká zejména na svou kapacitu baterie, která dosahuje na hodnotu 6000 mAh. Bohužel se nabízí jen 10W nabíjení, což není mnoho a doplnění energie zabere nějaký čas. Společnost se chlubí, že se zde nabízí i reverzní nabíjení, takže mobil lze snadno použít pro nabití dalšího smartphonu nebo příslušenství.

Jak již bylo řečeno v titulku, jedná se o levnější model, takže nelze očekávat nějak úchvatné specifikace. O výkon se zde stará nový procesor Helio G35, který má k dispozici 3 GB operační paměti. Na zadní straně jsou sice tři foťáky, ale v praxi asi využije majitel hlavně 13MPx senzor. Zbylé dva jsou jen 2MPx, přičemž jeden je černobílý a druhý má posloužit pro makro snímky. Přední strana je vybavena HD+ displeje a ve výřezu je ukryt 5MPx foťák.

Specifikace Realme C12

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, Corning Gorilla Glass

procesor: 2,3 GHz Octa Core MediaTek Helio G35

3GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + realme UI

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou

baterie: 6000 mAh + 10W nabíjení

Realme C12 stojí v přepočtu přibližně 2850 Kč a první zamíří do prodeje v Indonésii. Budeme si muset počkat na další informace ohledně dostupnosti na globálním trhu. Očekáváme, že k nám zamíří v horizontu několika měsíců.

