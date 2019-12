Waze zřejmě nabídne placení za služby

Waze patří mezi nejpopulárnější navigační služby, byť patří Googlu a konkuruje službě Google Mapy, tedy v oblasti navigování. Už je celkem jasné, že vyhledávací gigant neplánuje zrušení. Ve skutečnosti dochází k integraci novinek i do Google Map. Waze ale i tak hledá možnosti výdělku, ale v tuto chvíli nabízí na vybraných trzích jen službu Carpool (spolujízda). Bohužel zřejmě nepřináší dostatek peněz. Případně jsou k dispozici reklamy. Nyní se ale objevují informace, že bychom se mohli dočkat značného rozšíření možností.

Waze a platby služby?

Izraelský deník CalCalisTech přichází s informací, že by služba Waze mohla nabídnout placení za služby. Zmiňuje se například možnost placení za parkování, mýtné, dokonce se hovoří i o platbách na čerpacích stanicích. V tomto případě ale není v plánu vytvoření vlastního platebního systému. Spíše Waze bude využívat existující metody, jako je třeba PayPal, různé platební služby, třeba i Google Pay nebo Apple Pay.

V tuto chvíli má docházet k jednání s možnými partnery v Izraeli, tedy v domovské zemi pro Waze. Mezi prvními partnery mohou být společnosti jako Pango a Cellopark (služby zaměřující se na parkování). V praxi by to mohlo vypadat tak, že by aplikace Waze nabídla možnost zaplacení u konkrétní služby. Díky tomu by asi nebylo potřeba instalovat mnoho jiných aplikací.

Samotný finanční model je zatím neznámý, ale mluví se například o marketingových kampaních, affiliate programech a podobně. Waze odmítl komentovat tyto informace s tím, že se nebude vyjadřovat ke spekulacím.

Dá se předpokládat, že by první spuštění bylo v Izraeli, přičemž by se jednalo o pilotní projekt. Následně by mohlo dojít k rozšíření do dalších krajin. Pokud by se tento model ujal, je možné, že se podobné funkce dočkáme i v Google Mapách. Ostatně jedna spekulace kolem možnosti placení v aplikaci od Googlu se již objevila. Nyní si tedy musíme počkat, jestli se informace potvrdí, případně jak dopadnou jednání s partnery.

Zdroj: calcalistech.com



