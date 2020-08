Xiaomi Mi 10 Ultra oficiálně, král fotografií a nabíjení

Xiaomi Mi 10 Ultra; Zdroj: Xiaomi

Nějakou dobu se objevovaly nejrůznější náznaky, že se dočkáme dalšího top modelu od Xiaomi v rámci série Mi 10. Již nyní zde najdeme modely jako Xiaomi Mi 10 Pro (recenze), Xiaomi Mi 10 Lite a Xiaomi Mi 10. Další novinkou je Xiaomi Mi 10 Ultra.

120W nabíjení a nejlepší pro focení

Samotný název se slovem Ultra naznačuje, že se bude novinka v něčem lišit nebo bude vybočovat. Skutečně se tak děje, jelikož v rámci testování DxOmark získal model Xiaomi Mi 10 Ultra nejvyšší hodnocení doposud. Konkrétně se podařilo tomuto modelu docílit na 130 bodů, díky čemuž překonává Huawei P40 Pro (recenez) o dva body. Sice se jedná o malý rozdíl, ale Xiaomi se nyní může chlubit, že má v nabídce nejvybavenější model pro focení a natáčení videí.

Xiaomi Mi 10 Ultra má na zadní straně poněkud nestandardní výbavu. Hlavní senzor nabízí 48MPx rozlišení s optickou stabilizací obrazu. Dále zde máme 12MPx foťák s dvojnásobným optickým přiblížením a také další 48MPx foťák s pětinásobným optickým přiblížením a navíc je zde k dispozici optická stabilizace. Čtvrtý foťák má 20MPx senzor a slouží pro pořizování širokoúhlých snímků. Navíc je vše doplněno o speciální senzor pro určování teploty barev.

Společnost se chlubí, že je možné přiblížit obraz až 120x. V podstatě se jedná o podobný marketingový tah, jako byl použit u Samsungu. Jedná se o velkou hodnotu, ale její reálné využití je velmi malé, zejména ke kvalitě snímků a také komplikacím kolem stabilizace obrazu. Další vymožeností je možnost pořizování 8K videa, přičemž u 4K je k dispozici i režim s 60 snímky za sekundu.

Původně se předpokládalo, že mobil dostane nejnovější procesor od Qualcommu, ale nakonec došlo na použití Snapdragonu 865. Také jsou zde operační paměti LPDDR5 a úložiště UFS 3.1, prostě to nejlepší, co je k dispozici na trhu. Co se týče displeje, tak zde došlo také na vylepšení a nabízí se 120Hz panel.

V oblasti nabíjení se poprvé objevuje hodnota 120 W. Xiaomi Mi 10 Ultra se tak stává prvním smartphonem pokořující 100W hranici. I Xiaomi použilo k docílení této hodnoty dvě baterie, které se nabíjejí paralelně. Jejich společná kapacita je 4500 mAh. Plné nabití u 0 na 100 % má trvat pouhých 23 minut. Je také podporovaná 50W (z 0 na 100 % za 40 minut) bezdrátová technologie a bonusem navíc je reverzní nabíjení s hodnotou 10 W.

Specifikace Xiaomi Mi 10 Ultra

displej: 6,67 palců, AMOLED, 120 Hz, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+)

procesor: Snapdragon 865

RAM: 8/12/16 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS, EIS, PDAF 12 MPx, 2x zoom + portrétní režim 48 MPx, 5x zoom (až 120x zoom), OIS 20 MPx, 128°, 2,5cm makro přední – 20 MPx

NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB C

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory

baterie: 4500 mAh + 120W nabíjení, 50W bezdrátové, 10W reverzní bezdrátové

Základní model přijde na 5299 juanů (cca 16 920 Kč), za což se nabízí verze s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Nejvyšší verze s 16 GB operační pamětí a 512 GB pro data pak přijde na 6999 juanů (cca 22 350 Kč). Zatím není jasné, jestli tento model přijde do Evropy, případně kdy a za jakou cenu.

Zdroj: Tisková konference, GSMArena



