Google otevírá Android Auto pro nové aplikace třetích stran včetně navigace

Android Auto bylo představeno sice již v roce 2015, ale od té doby se stále musíte spoléhat jen na vestavěné navigační aplikace od Googlu. To se nyní změní, Google oznámil několik vylepšení pro tento systém do aut včetně možnosti spouštět navigace třetích stran, jako je například Sygic. Nově jsou ale podporovány také další typy aplikací.

Android Auto bude zase o něco otevřenější

V rámci několika vylepšení Google také přidal do Android Auta aplikaci kalendáře. Při nedávné změně rozhraní totiž uživatelé přišli o možnost zobrazení nadcházejících událostí. To se nyní mění a v samostatné aplikaci můžete tyto schůzky vidět včetně zahájení navigace do jejich místa konání.

Nyní Android Auto podporuje jen dva typy aplikací třetích stran, a to média a zprávy. Nově Google bude podporovat také aplikace typu navigace, parkování a nabíjení elektrických aut. Společnost již údajně spolupracují s prvními partnery, mezi které má patřit Sygic, Chargepoint (nabíjení aut) a SpotHero (parkování). Ty mají být v betaverzi dostupné ještě tento rok. Pokud půjde vše podle plánu, Google pak vydá API pro všechny vývojáře.

Jedná se rozhodně o krok správným směrem, jelikož pro navigaci jste dosud museli používat pouze aplikace od Googlu. Nemohli jste tak používat například Mapy.cz. Přitom Apple svůj CarPlay pro auta již dávno otevřel třetím stranám a Mapy.cz v nich spustíte.

