Redmi K30 5G Extreme Edition oficiálně

Možná si ještě pamatujete první modely Xiaomi Redmi. Samotná série se nakonec dočkala osamostatnění, přičemž se měla zaměřit zejména na mobily nižších tříd. To již ani neplatí a v rámci Redmi by Xiaomi se nabízí poměrně dobře vybavené smartphony, některé atakují top modelovou třídu. Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro. Před tím ale došlo na uvedení Redmi K30 a K30 5G. Tato série se rozšiřuje o Redmi K30 5G Extreme Edition.

Až takový extrém to není

Redmi začíná čím dál více komplikovat názvy mobilů, ostatně Redmi K30 5G Extreme Edition je viditelnější změna, než co lze pozorovat ve specifikacím. Pakliže byste na stůl vedle sebe dali modely Redmi K30 5G a Redmi K30 5G Extreme Edition, máte padesátiprocentní šanci, že se trefíte, který je který.

Při srovnání specifikací se vyjímá jen nový procesor. Místo Snapdragonu 765G se nabízí novinka Snapdragon 768G, což je přetaktovaná varianta nabízející navíc například aktualizovatelné ovladače pro grafiku. A to je v podstatě vše. Víc rozdílů zde není, ani v baterii, ani v rozměrech.

Nabízí se tak jen o něco výkonnější mobil než Redmi K30 5G jen o několik měsíců později po uvedení. Redmi K30 5G Extreme Edition bude dostupný ve čtyřech barvách, přičemž je k dispozici jen konfigurace s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Cena byla stanovena v přepočtu na cca 7 100 Kč. Zajímavé je, že došlo k poklesu oproti Redmi K30 5G 6GB s 128GB úložištěm, přibližně o 1 000 Kč.

Specifikace Redmi K30 5G Extreme Edition

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, 120Hz, HDR 10, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 768G

6GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1)

Android 10 + MIUI 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89 8 MPx, 120°, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 20 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm, FM Radio

rozměry: 165,3 × 76,6 × 8,79 mm, 208 gramů

5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L5), GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 30W nabíjení

