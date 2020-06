Xiaomi ukončuje prodej Mi 10 a Mi 10 Pro na českém trhu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi v únoru představilo top modely Mi 10 a Mi 10 Pro, přičemž se po nějaké době dostal první z nich i na český trh s cenou 21 999 Kč, Všimli jsme si ale, že ani po ohlášení nedošlo k nějakému většímu rozšíření dostupnosti. Dokonce je i málo vzorků pro novináře. Situace bylo rozhodně jiná v porovnání s předchozími roky. Nyní jsme dostali informaci, že byl ukončen prodej na českém trhu.

Mi 10 nebo Mi 10 Pro jen ze zahraničí

Oficiální zastoupení pro Českou republiku nám dnes oznámilo, že celá nová série Mi 10 bude doprodána v České republice a nebudou doplňovány zásoby. Jinak řečeno, pokud jste chtěli tento model a ještě mají někde pár kusů z oficiální distribuce, je na čase si jej zakoupit.

Oficiální důvod ukončení byl přímo uveden, ale podařilo se nám zjistit, že to má něco společného s prodejností. Zřejmě novinka nenaplnila očekávání firmy Xiaomi, což se asi netýká přímo naši země, když se zde mobily ani pořádně neprodávaly. Odhadujeme, že čísla prodejnosti jsou nízká na globálním trhu, a proto došlo na omezené dostupnosti, případně ukončení prodeje v některých krajinách.

Pakliže objevíte nějaký kus v obchodě, měli byste se zajímat, jestli se jedná o oficiální distribuci, nebo jde o přeprodej ze zahraničí. Pokud zakoupíte Mi 10 nebo Mi 10 Pro ze zahraničí, reklamovat budete muset v místě nákupu.

Co se týče modelu Xiaomi Mi 10 Lite, tak zde se nic nemění a smartphone se bude nadále prodávat na našem trhu. Nyní se spekuluje o příchodu Xiaomi Mi 10 Pro Plus, ale zde se nám podařilo zjistit, že nezamoří na český trh, možná do některé ze sousedních krajin.



