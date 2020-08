Samsung ukázal Galaxy Note20 a Tab S7 v edici Enterprise

Zdroj: ZDnet.com

Společnost Samsung si jako první pro zákazníky v Německu připravila rovnou dvě novinky v rámci edice Enterprise, která je určena výhradně pro firemní zákazníky. První novinka vychází z modelu Galaxy Note20 a ve druhém případě se jedná o Galaxy Tab S7, což zároveň znamená, že tento tablet je vůbec první zástupce z prémiové řady ve zmiňované edici. Jihokorejský gigant nezapomněl přidat softwarový balíček s řadou užitečných ulehčení při práci v terénu.

Pro maximální produktivitu

Majitelé z řad firem se mohou těšit hlavně na záruku pravidelných aktualizací, kterou garantují po dobu dlouhých čtyř let. Po dobu jednoho roku získají bezplatný přístup ke kompletní sadě Knox Suite zahrnující čtyři podniková řešení – Knox Manage, Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment a Knox E-FOTA. Jinak běžná cena pro jedno zařízení vychází na částku okolo 25 dolarů (tj. cca 552 Kč).

Samsung v co největší míře do práce v terénu zapracoval dotykový stylus S Pen nebo funkcí Wireless DeX, kdy obraz přenášíte do monitoru počítače a displej zařízení přetvoříte na trackpad. V případě tabletu se nejedná o 5G verzi, ale pouze běžnou 4G variantu. Prodej odstartuje v září letošního roku u autorizovaných prodejců nebo přes partnerský program Knox Deployment Program.

Telefon Galaxy Note 20 Enterprise Edition bude stát 1 059 euro (tj. cca 27 637 Kč) a tablet Galaxy Tab S7 Enterprise Edition pořídíte za 809 euro (tj. cca 21 114 Kč).

Zdroj: gizmochina.com



