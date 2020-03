Redmi představilo mobily K30 Pro a K30 Pro Zoom Edition

Zdroj: Redmi by Xiaomi

Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení nových smartphonů Redmi K30 a Redmi K30 5G, které mohou zaujmout poměrně zajímavou výbavou. Spekulovalo se také o verzi Pro, která by měla zapadnout mezi top modely. Dnes jsme se dočkali, ale ne jen jednoho smartphonu. Společnost Redmi nakonec představila Redmi K30 Pro a Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Redmi K30 Pro a Redmi K30 Pro Zoom Edition

Oba mobily disponují v podstatě stejnou výbavou, jen se liší zadní sestavou foťáků, ale nejedná se o nic zásadního. V základu se nabízí 64MPx foťák s optickou stabilizací obrazu. Dále je zde 13MPx širokoúhlý snímač a 2MPx pro určení hloubky ostrosti. Základní verze má jako čtvrtý foťák 5MPx senzor pro makro snímky. Zoom Edition místo toho disponuje 8MPx senzorem s trojnásobným přiblížením, přičemž lze docílit až 30násobného digitálního zoomu. Nechybí zde optická stabilizace obrazu.

Displej není narušen otvorem nebo výřezem. Přední kamerka se schovává ve výsuvném mechanismu. Zajímavostí je, že společnost zvládla mobily opatřit odolností, což zaručuje certifikace IP53. Sice se nejedná o kompletní odolnost vůči vodě, ale měly by vydržet potřísnění vodou a lehká prašnost.

Původní modely Redmi K30 se chlubí 120Hz displeji, ale zde najdeme běžné displeje s 60 Hz. Místo LCD panelu se došlo na použití AMOLED panelu, s čímž souvisí integrace čtečky otisků prstů přímo do panelu. O výkon se zde stará Snapdragon 865 a nechybí podpora 5G sítí.

Zajímavé jsou jednotlivé verze. Levnější nabízí LPPDDR4X pamětí a UFS 3.0 úložiště, dražší a vybavenější má pak LPDDR5 a UFS 3.1. Co se týče energie, k dispozici je baterie s kapacitou 4700 mAh a podporou 33W nabíjení.

Specifikace Redmi K30 Pro

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, HDR 10, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 865

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 128 GB (UFS 3.0) 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 10 + MIUI 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89, OIS, 8K video 13 MPx, 123°, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm, FM Radio

IP53

5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4700 mAh + 33W nabíjení

Nejlevnější verze Redmi K30 Pro přijde v Číně na 2999 juanů, což je v přepočtu přibližně 10 850 Kč. Nejdražší varianta pak přijde na 3699 junaů (cca 13 400 Kč). Redmi K30 Pro Zoom Edition začíná na 3799 juanech, tedy cca 13 750 Kč.

