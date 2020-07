Google rozvolňuje pravidla u Android Enterprise

Zdroj: Google

Google má na svém kontě několik programů, které mají napomoci smartphonům se systémem Android. Jeden z nich se jmenuje Android Enterprise a zaměřuje se zejména na využití mobilů ve firmách. Díky této certifikaci společnosti mají jasnou představu, jak dlouho bude zařízení udržované aktuální a co vlastně očekávat. K dnešnímu dni dostalo certifikaci Android Enterprise 8 559 modelů. Zřejmě se ale chystá změna v podmínkách, která je na první pohled náznak uvolnění pravidel.

Nechť žije konkurenční prostředí

Google stanovil pravidla v rámci Android Enterprise, která musí výrobci splňovat. Například museli vydávat bezpečnostní záplaty systému do devadesáti dnů od data vydání, nebo zajišťovat bezpečnostní aktualizace po dobu tří let. V uniklém dokumentu se ale uvádí, že tato lhůta byla zkrácena na 30 dnů, ale společnost neinformovala veřejnost. Zřejmě se to dozvěděli jen výrobci dodávající mobily se systémem Android 10.

Nadcházející Android 11 ale asi bude mít trochu rozvolněná pravidla. Konkrétně firmy nebudou muset vydávat bezpečnostní aktualizace do 90 ani 30 dnů od vydání Googlem. Toto a několik dalších požadavků bylo nahrazeno v podstatě transparentností.

Pakliže dokument bude schválen v současném uniklém znění, budou muset výrobci u mobilů se systémem Android 11 na svých stránkách uvádět, kdy bude vydána poslední bezpečnostní aktualizace a jaká je aktuálně dostupná. Také bude muset výrobce uvést, s jakou verzí přišel na trh.

Sice na první pohled to vypadá, že Google povolil pravidla, ale ve skutečnosti dává v rámci programu Android Enterprise nové konkurenční prostředí. Zřejmě se očekává, že se firmy budou předhánět v tom, jak často aktualizují a co vše dělají navíc a lépe než konkurence. Jen upozorňujeme, že Android Enterprise se týká spíše nákupů mobilů do firem, ale může to mít pozitivní efekt i na běžný trh.

