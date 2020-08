Zdroj: TheVerge

Společnost Apple uvedla v loňském roce svou první webovou verzi služby Apple Music. Ta byla k dispozici jako beta verze až do dubna tohoto roku, později byla zveřejněna plnohodnotná verze. Apple znovu spustil webovou beta verzi s novou kartou Listen Now a další.

Apple Music se dočkal webové beta verze

Karta Listen Now byla představena pro Apple Music s iOS 14 a macOS Big Sur. V podstatě tato karta nahrazuje kategorii For You. Díky funkci Listen Now se Apple opět snaží nabídnout předplatitelům platformy lepší návrhy skladeb, alb a seznamů skladeb.

Karta je neustále aktualizována novými návrhy na základě vašich oblíbených skladeb a také na základě toho, co jste v Apple Music nedávno poslouchali. Najdete zde návrhy, které jsou kurátorské podle žánru, umělců, nových vydání a dalších.

Kromě funkce Listen Now má nová beta verze také obnovený design, který odráží změny provedené v aplikaci pro iOS 14 a macOS Big Sur. Ikony postranního panelu jsou zvýrazněny červeně a seznamy skladeb Mix byly aktualizovány o nová animovaná umělecká díla.

I přes to stále webové verzi chybí důležité funkce, jako je schopnost upravovat seznamy skladeb a texty písní. Přesto je webová aplikace Apple Music pohodlnou alternativou pro přístup ke službě na jiných zařízeních bez aplikace Music nebo iTunes. Novou beta verzi si můžete vyzkoušet skrze adresu beta.music.apple.com.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple Music beta přináší nové webové funkce

reklama reklama