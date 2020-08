Zdroj: Dotekomanie.cz

Signál v metru se rozšířil do dalších stanic, do konce roku přibude ještě dalších deset

Pražské metro se v posledních měsících velmi intenzivně pokrývá mobilním signálem. Konsorcium operátorů a CETIN nyní pokrylo stanice Českomoravská, Hradčanská a úplně nejnovějším přírůstkem je stanice metra Dejvická. Do konce roku se plánuje pokrýt ještě dalších deset stanic.

Z Nemocnice Motol až na Muzeum se signálem

Díky nejnovějšímu pokrytí stanice Dejvická a přilehlých tunelů již můžete surfovat na internetu nebo telefonovat z konečné stanice linky A až na Muzeum. Tento měsíc by se měl signál ještě rozšířit do stanic Karlovo náměstí a Můstek (linka B). V září se pokrytí rozšíří také na lince C a to konkrétně o stanice Chodov, Opatov a Háje.

Linka A

úsek Nemocnice Motol – Muzeum (10 stanic)

Linka B

úsek Smíchovské nádraží – Anděl (2 stanice)

úsek Florenc – Českomoravská (5 stanic)

Linka C

úsek Nádraží Holešovice – Roztyly (12 stanic)

Letošní rok by měl být signál dostupný také na stanici Národní třída, Náměstí republiky a pak další dvě zatím nespecifikované stanice. Příští rok se pak signál rozšíří do 22 dalších stanic. Aktuální pokrytí signálem můžete vidět výše.

Z vlastní zkušenosti pak můžeme potvrdit pokrývání velmi rychlým standardem LTE-A, kde jsme v tunelu mezi stanicí Smíchovské nádraží a Anděl naměřili rychlost stahování 352 Mbps na telefonu iPhone Xs.

