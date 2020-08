Surface Duo stojí 1399 dolarů a přijde 10. září

Zdroj: Microsoft

Takřka před rokem jsme se dočkali prvního zařízení od Microsoftu se systémem Android. Novinka získala název Surface Duo a přišla s netradiční konstrukcí. Bohužel Microsoft nebyl nějak moc konkrétní. V podstatě ukázal, co se teprve chystá a nezveřejnil jakékoliv detaily, ani specifikace. Nyní se konečně pochlubil, a to i cenou.

Hned na začátek můžeme uvést cenu, která se vyšplhala na 1399 dolarů za verzi se 128GB úložištěm. Po připočítání daně a dalších poplatků by se česká cena mohla pohybovat kolem 40 500 Kč. Za tak vysokou sumu byste očekávali, že se bude nabízet zařízení s nejlepšími specifikacemi, ale není tomu tak.

O výkon se bude starat Snapdragon 855 z roku 2018, který bude mít k dispozici 6 GB operační paměti. Novinka má jen jeden foťák a nabídne rozlišení 11 MPx (f/2.0), přičemž Microsoft uvádí, že umí pořizovat videa ve 4K rozlišení s 60 snímky za sekundu.

Nejdůležitějšími komponentami jsou samozřejmě displeje. Ty jsou identické a nabízí úhlopříčku 5,6 palců s rozlišením 1800 x 1350 pixelů s poměrem stran 4:3. Celkově se tak nabízí 8,1palcová plocha s rozlišením 2700 x 1800 pixelů s poměrem stran 3:2. Microsoft zde použil AMOLED technologii. Možná byste očekávali, že Surface Duo nabídne značně velkou kapacitu baterie, ale nabízí se pouze 3 577 mAh s podporou 18W nabíjení.

Novinka není jednoduše určena pro každého. Samotné specifikace neodpovídají tak vysoké částce. Na druhou stranu Surface Duo přichází s aplikacemi Office, Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, To Do, News a dalšími, včetně Microsoft Solitaire Collection. Novinka půjde do prodeje 10. září, ale jestli a kdy se dostane do Česka, zatím nevíme.

