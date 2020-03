Zdroj: HMD Global

To nej z uplynulého týdne #12 – HMD Connect, COVID-19, APKMirror

T-Mobile nabízí neomezená data v době krize

Minulý týden mobilní operátor O2 spustil speciální nabídku pro své zákazníky, v rámci které jsou dostupná neomezená data zdarma v době nouzového stavu v Česku. Nyní se přidává také operátor T-Mobile, který v podstatě nabízí tu samou akci. [pokračování článku]

MonitorMinor je stalkerware, který jde za hranice běžného fungování

V dnešní době existuje poměrně dost možností, jak monitorovat zařízení svého potomka. I samotná dodavatelé operačních systému nabízí takové funkce, ale jdou spíše cestou povolování nebo zakazování webových stránek, aplikací atd. Na trhu najdete i další řešení, jako je například aplikace MonitorMinor, ale té byste se měli vyhnout. [pokračování článku]

Revolut Junior je nová služba pro děti, zatím s omezenou dostupností

V současné době nemusíte mít nutně účet u banky, abyste měli svou platební kartu. Na trhu najdete mnoho služeb poskytujících finanční služby a jednou takovou je Revolut. Nejedná se o banku, tato firma poskytuje účet elektronickou formou, přičemž je dostupný jen skrze aplikace pro Android a iOS. V dnešní době nabízí mnoho funkcí, přičemž si lze pořídit i fyzickou platební kartu. Nyní startuje zcela nová služba nesoucí označení Revolut Junior. [pokračování článku]

Home Office – jak být produktivní

Koronavirus trápí nejen nás Čechy, ale také další evropské státy. Proto stát doporučuje, aby lidé žijící na území ČR nevycházeli, pokud možno, ven. Spousta firem proto svým zaměstnancům či kontraktorům automaticky nařídilo tzv. home office, nebo-li práci z domova. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Operátoři pomáhají vytrasovat polohu nakaženého člověka

Mobilní operátoři O2, Vodafone i T-Mobile nabízejí speciální akce v době pandemie, ale nově se tyto společnosti spojily v novém projektu, který má napomoci v době krize. Cílem je přesně určit, kde se nakažený pohyboval, díky čemuž se dá přesněji odhadnout, koho mohl nakazit nebo ohrozit. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 11 DP – notifikace, nahrávání obrazovky, bezdrátové ADB

Tento týden Google vydal druhou vývojářskou verzi Androidu 11, která v základu přináší novinky por vývojáře. Ti díky tomu mohou upravovat své aplikace a případně vytvářet nové. Android 11 se nese v duchu podpory pro 5G a ohebná zařízení, takže se nabízejí nové možnosti. Navíc vývojáři a výrobci smartphonů nebudou muset v některých případech tvořit proprietární řešení. Najde se ale i několik novinek, které jsou určeny pro běžné vývojáře. [pokračování článku]

Vodafone rozšiřuje speciální nabídku v době krize

Mobilní operátor Vodafone jako první poskytl pomoc v začátku pandemie klientům v Itálii, přičemž v Česku došlo na rozšíření nabídky televize v Česku. Nyní oficiálně oznamuje další služby zdarma a bonusy v době nouzového stavu. [pokračování článku]

Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro přijdou do Česka 1. května

Představení novinek Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro se odehrálo před nějakou dobou a nyní se chystá uvedení na globálním trhu. Oficiální představení pro zbytek světa proběhne 27. března. V Česku odstartují předobjednávky 15. dubna, přičemž dostupnost je ohlášena na 1. května. Bohužel české ceny nejsou zatím známé. [pokračování článku]

Šíří se škodlivé aplikace zneužívající pandemii COVID-19

Již jsme vás informovali o šíření ransomwaru, který zneužívá aktuální pandemii nemoci COVID-19. Jednalo se o ransomware, který se snaží zamknout zařízení a vyžadovat peníze pro odemknutí. Jak se ale ukazuje, podobných aplikací se objevilo neskutečné množství, takže se zvyšuje možnost napadení zařízení, jak uživatelé pátrají nejen po informacích kolem pandemie. [pokračování článku]

Nokia 8.3 přichází s 5G a ZEISS optikou

Společnost HMD Global se nyní stará o značku Nokia, která má za sebou celkem divokou historii. Ještě před nějakým časem jsme zde měli sérii Nokia 8, což byly top modely, ale od určitého momentu se jedná o dobře vybavené modely střední třídy. Naposled jsme se dočkali představení smartphonu Nokia 8.1, ale psal se rok 2018. Měl být představen nástupce Nokia 8.1 Plus, ale ten byl pravděpodobně zrušen. Možná mohl nést označení Nokia 8.2. Je to dost pravděpodobné, jelikož nyní jsme se dočkali představení novinky v podobě smartphonu Nokia 8.3 5G. [pokračování článku]

Google představuje aplikaci Camera Go

Google již před nějakou dobou představil systém Android Go, který je dimenzovaný na slabší hardware. Díky tomu se na trhu objevují velmi levné smartphony. Ty jsou zpravidla dostupné na rozvíjejících se trzích, ale dnes je lze zakoupit i v Česku. Pro tento systém existují i speciálně upravené verze aplikací, které jsou datově menší, nemají tolik funkcí a v názvu mají slovíčko Go. Nyní jsme se dočkali nové aplikace v podobě Camera Go. [pokračování článku]

Výrobce Nokií představuje HMD Connect, virtuálního operátora

Aby se výrobce mobilních telefonů stal také mobilním nebo virtuálním operátorem není nic neobvyklého. Například Google takto působí v USA, kde nabízí službu Google Fi. Nyní zde máme nováčka, který jde trochu jinou cestou a nabízí jen omezenou službu globálního charakteru. Služba se jmenuje HDM Connect a stojí za ní společnost HMD Global, která vyrábí smartphony a mobily Nokia. [pokračování článku]

Samsung tiše představil bezdrátový gamepad

Před nějakým časem se na internetu objevila starší patentová registrace společnosti Samsung. Ta odhalovala nový bezdrátový gamepad pro zařízení Galaxy. V té době žádná zahraniční média a ani analytici nevěděli, kdy se na trhu tento produkt objeví. [pokračování článku]

Netflix a YouTube snižují kvalitu videí

Netflix vyhověl požadavku Evropské unie na snížení kvality streamovaného videa v Evropě. Díky tomu pomůže zmírnit zatížení sítě miliony lidí pracujících z domova. Společnost snižuje kvalitu videa v Evropě na následujících 30 dní. Služba tvrdí, že tato změna sníží spotřebu dat o 25 %, ale i přesto se diváci budou moci vychutnat kvalitní obraz. [pokračování článku]

Mapy.cz se zapojují do boje proti COVID-19, přidáte se?

Česká republika se semkla a nyní lze vidět, že mnozí dobrovolníci se snaží pomáhat ostatním. I velké společnosti se zapojují do boje proti pandemii. Seznam.cz je v této oblasti aktivní a nyní se zapojuje i služba Mapy.cz, respektive samotná aplikace pro smartphony. [pokračování článku]

Google I/O zrušeno i v online podobě

Google původně zrušil běžnou konferenci Google I/O a chtěl se soustředit na online podobu, kdy by bylo vše dostupné skrze internet, tedy i ve formě živého přenosu. Nakonec ale došlo k rozhodnutí, že letos nebude ani tato online podoba vzhledem k šířící pandemii, která zasáhla i USA. Google uvádí, že všechny informace kolem nové verze systému Android bude sdílet prostřednictvím svých stránek. [pokračování článku]

Koronavirus – aktualizovaná data hned po ruce

Koronavirus přidává vrásky na čele nejednomu obyvateli České republiky. V podstatě se médii neřeší nic jiného. Člověka ale velice brzy omezí veškerá mediální pozornost, takže se přestane soustředit na to nejpodstatnější – čísla týkajících se nemocných a uzdravených. [pokračování článku]

APKMirror má oficiální aplikaci

Jestli patříte mezi zkušenější uživatele smartphonů, možná jste se již dostali do situace, kdy jste potřebovali sehnat instalační APK balíček. V takových případech většina uživatelů zamíří na populární web apkmirror.com, kde je skutečně rozsáhlá databáze aplikací a jejich verzí a variant. Možná jste ale nevěděli, že tento web připravuje delší dobu vlastní aplikaci APKMirror Installer. [pokračování článku]

