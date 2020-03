Zdroj: Google

Google představuje aplikaci Camera Go

Google již před nějakou dobou představil systém Android Go, který je dimenzovaný na slabší hardware. Díky tomu se na trhu objevují velmi levné smartphony. Ty jsou zpravidla dostupné na rozvíjejících se trzích, ale dnes je lze zakoupit i v Česku. Pro tento systém existují i speciálně upravené verze aplikací, které jsou datově menší, nemají tolik funkcí a v názvu mají slovíčko Go. Nyní jsme se dočkali nové aplikace v podobě Camera Go.

Camera Go

Google zapracoval na aplikaci pro focení a upravil ji, aby bylo pohodlnější pořizovat snímky a videa na smartphonech z řady Android Go. Je jasné, že zde nenajdeme takové funkce jako v plnohodnotné verzi, i tak se najde několik zajímavých funkcí.

Google hned pro začátek zmiňuje klíčovou funkci pro aplikaci. Možná byste čekali nějakou super úpravu snímku, ale jedná se o počítadlo snímků, respektive kolik jich může uživatel ještě pořídit. To samé platí i pro video, kde se ukazuje, kolik minut lze ještě pořídit. Díky tomu má uživatel přehled, pro kolik obsahu zbývá na slabším mobilu místo.

K dispozici je i režim portrétních snímků nebo natáčení videi. Je zde i funkce na automatické vylepšení fotografie, případně editaci. Nabízí se také funkce pro rychlé vyčistění úložiště.

Nová aplikace bude dostupná na všech smartphonech se systémem Android Go. První mobil s touto novinkou je čerstvě představený smartphone Nokia 1.3.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Google představuje aplikaci Camera Go

reklama reklama