O2 zdarma dá neomezená data k tarifům kvůli pandemii

Z médií jste zřejmě dobře informováni o aktuální pandemii COVID-19. V České republice se nasazují přísná opatření, na což reagují mnohé společnosti. Mobilní operátor O2 se přidává a všem svým stávajícím i novým zákazníkům zpřístupní neomezená data po určitou dobu zdarma.

O2 a nouzová situace

Operátor O2 se rozhodl, že do konce dubna s platností od tohoto pondělí dá všem svým novým i stávajícím klientům neomezená data, respektive nebude hledět na aktuální datový balíček. To znamená, že i po vyčerpání například 14GB FUP, internetové připojení nebude zastaveno a vše poběží nadále rychlostí až 5 Mbps. Jedinou podmínkou je mít tarif s daty, je jedno, o jaký se jedná. Platí to i pro zvýhodněné balíčky O2 Spolu.

„Věříme, že naše pomoc usnadní nelehkou situaci zákazníkům, kteří nemohou svůj čas trávit v práci nebo ve škole, a umožní jim zůstat v kontaktu s nejbližšími, spolužáky i kolegy. Rozhodli jsme se také zpřístupnit to nejlepší z naší O2 TV. Aby se lidé mohli odreagovat u kvalitních filmů a pořadů, dáváme jim za symbolickou korunu prémiové filmové, dětské, sportovní i dokumentární kanály jako jsou HBO, National Geographic a mnohé další,“ říká generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Kromě neomezených dat O2 nabízí také speciální nabídku O2 TV za jednu korunu na měsíc. Také jsou k dispozici za jednu korunu na měsíc služby O2 TV HBO a Sport Pack. Na měsíc se rozšiřuje Sport Pack tarif o dětské NickToons, Nick Junior, Nickleodeon a ČT :D, zpravodajskou ČT 24 a dokumentární a vzdělávací National Geographic.

Stávající zákazníci s tarify O2 TV Bronzová a O2 TV Stříbrná a staršími O2 TV M a O2 TV L si mohou své tarify obohatit o nejlepší seriály a filmy z produkce HBO. Na jeden měsíc získají s balíčkem Kino zdarma přístup ke všem HBO a Cinemax kanálům a kompletní prémiové seriálové a filmové nabídce z produkce HBO prostřednictvím služeb HBO OD. Balíček Kino si mohou aktivovat jednoduše v Moje O2. Obě nabídky lze aktivovat do 12. dubna.

Také se myslelo na majitele předplacených karet. V následujících 30 dnech dostane každý jednorázový bonus za dobití. Konkrétně se jedná o 100 Kč navíc.

