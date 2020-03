Zdroj: MSQRD

To nej z uplynulého týdne #11 – Mate Xs, NEX 3S, Note 9 Pro Max

Huawei Mate Xs míří do Česka, přijde na 59 999 Kč

Minulý měsíc společnost Huawei představila upravenou verzi ohebného zařízení Mate Xs. Nyní nám české zastoupení oficiálně potvrdilo, že tento model se začne prodávat na našem trhu za cenu 59 999 Kč od 23. března, přičemž předprodej začne již 16. března. Novinka bude k dostání ve značkové prodejně Huawei v pražském Quadriu, v Huawei Experience Store ve Westfield Chodov a na e-shopu Huawei. [pokračování článku]

HTC pokračuje ve strmém propadu

Konkurence na současném trhu se smartphony je obrovská a dalo by se říci, že se nic neodpouští. Pakliže chce dnes společnost uspět, nemůže se spoléhat jen na renomé nebo dlouhou existenci. Musí agresivně tlačit na technologie, cenu a služby. Bohužel HTC dlouhodobě patří k těm firmám, kterým se nedaří. Ačkoliv tato firma přišla s mnohými novinkami v minulosti, nyní ji drtí konkurence. Ostatně ani samo HTC nepředstavuje mnoho modelů v poslední době. Tomu také odpovídají aktuální čísla. [pokračování článku]

Vivo NEX 3S 5G oficiálně, zapadne mezi top modely

V polovině minulého roku jsme se dočkali novinky Vivo NEX 3 a nyní přichází na řadu model Vivo NEX 3S, který asi zatopí mnoha top modelů, jelikož přichází v některých ohledech s nejmodernější výbavou, přičemž se nezapomnělo na trochu unikátnosti. [pokračování článku]

Google Pay v Česku – přidává se Twisto

Po několika měsících jsme se dočkali rozšíření platební služby Google Pay. Tentokrát se přidává služba Twisto. Ta již dávno podporuje Apple Pay, přičemž v oficiální tiskové zprávě uvádí, proč tak dlouho trvalo zavedení Google Pay. [pokračování článku]

Google Mapy získávají nový design

V únoru Google oznámil při příležitosti patnáctých narozenin služby Google Mapy, že se dočkáme nového vzhledu. Sice to nějakou dobu trvalo, ale již nyní se začíná nová podoba objevovat na zařízeních. [pokračování článku]

Mobily Nokia – mění se plán aktualizací na Android 10 a Go Edition

CEO společnosti HMD, která stojí za mobily Nokia, nyní zveřejnil nový plán aktualizací na Android 10, který byl pozměněn kvůli aktuální epidemii. Dojde ke zdržení jen pro některé modely. Původní plán počítal s aktualizací mobilů Nokie 2.2, 3.1 Plus, 3.2 a 4.2 v těchto dnech, ale nový plán zmiňuj ukazuje jiné načasování aktualizací. [pokračování článku]

Adidas GMR využívá Google Jacquard, lze koupit i v ČR

Google má na svém kontě mnoho projektů, které cílí na nejrůznější oblasti. Jedním z nich je Jacquard, který se snaží vytvořit nebo spíše přinést na trh chytré oblečení. Zatím byl k dispozici jen jeden produkt ve spolupráci se společností Levis. Jedná se o bundu, která disponuje poměrně zajímavými a nenápadnými možnostmi. Nyní zde máme další produkt, za kterým stojí Adidas a EA Sports. Jmenuje se Adidas GMR. [pokračování článku]

Redmi představilo Note 9 Pro Max a Note 9 Pro

Minulý rok společnost Redmi by Xiaomi představila poměrně zajímavé smartphony Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Následně jsme se dočkali i modelu Redmi Note 8T (recenze). Nyní přišel čas na novou generaci a světu se představují novinky Redmi Note 9 Pro Max a 9 Pro. U nich se společnost zaměřila zejména na fotografické schopnosti. [pokračování článku]

Unikají novinky iOS 14 – s novou domovskou obrazovkou

Před pár dny jsme psali o rozšíření podpory myší v iOS 14 a už tu máme další nové informace. Tentokrát opět ze serveru 9to5mac, který se dostal ke kódu tohoto připravovaného systému. Zjistil z něj mnoho zajímavých novinek, jako třeba podpora nového zobrazení domovské obrazovky nebo pokročilejší možnosti zpřístupnění. [pokračování článku]

Nový malware krade uživatelské účty z mobilů

Máme zde novou hrozbu, která se snaží ukrást uživatelské účty z mobilních telefonů. Ve své podstatě se jedná o dva malwary, které spolupracují s jediným cílem, dostat se k účtům od sociálních sítí a další služeb. Za objevem stojí kyber bezpečnostní společnost Kasperksy. [pokračování článku]

Nubia představila RedMagic 5G, herní bestii

Značka Nubia spadá pod výrobce ZTE, byť v poslední době došlo k menším změnám v rámci vlastnictví. Nyní jsme se dočkali nového modelu v rámci série RedMagic. Novinka se jednoduše jmenuje RedMagic 5G a jak již název napovídá, mobil disponuje konektivitou páté generace. Ale není to jediná vlastnost, na kterou bude společnost lákat. [pokračování článku]

TAG Heuer představil nové hodinky série Connected

Před pěti lety jsme se dočkali oznámení nového partnerství společností TAG Heuer, Google a Intel v rámci segmentu chytrých hodinek. Dnes zde již nepůsobí Intel, ale TAG Heuer se stále věnuje chytrým hodinkám se systémem od Googlu. Dnes jsme se dočkali nové generace hodinek TAG Heuer Connected. První generace vyšla v roce 2015, přičemž cena byla skutečně vysoká. To se nemění ani u dnešních novinek. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

O2 zdarma dá neomezená data k tarifům kvůli pandemii

Z médií jste zřejmě dobře informováni o aktuální pandemii COVID-19. V České republice se nasazují přísná opatření, na což reagují mnohé společnosti. Mobilní operátor O2 se přidává a všem svým stávajícím i novým zákazníkům zpřístupní neomezená data po určitou dobu zdarma. [pokračování článku]

Apple WWDC bude jen online

Spekulovalo se, že se letos nebude konat standardní konference WWDC společnosti Apple. Nyní jsme se dočkali oficiálních informací. Společnost se rozhodla pro online podobu celé události. Vývojáři tedy nebudou cestovat do centra konání, vše bude dostupné online. Co se týče běžných diváků úvodní tiskové konference, tak se nemusí být, že by o ni přišli. Apple jen uvádí, že se vše odehraje v červnu. Na upřesnění termínu a času si budeme muset počkat. [pokračování článku]

Hackeři zneužívají aktuální pandemii k šíření ransomwaru

V tuto chvíli mnoho vlád, organizací a dalších subjektů se snaží zastavit aktuální pandemii COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Laboratoře se snaží najít léky, očkování a další metody, které napomohou v boji proti pandemii. Bohužel se najdou i tací, co se snaží využít danou situaci k vlastnímu obohacení. V tuto chvíli se například podařilo zaznamenat snahu šíření ransomwaru, tedy vyděračské škodlivé aplikace, která po nainstalování zamkne zařízení a vyžaduje zaplacení poplatku pro odemknutí. [pokračování článku]

Samsung v tichosti uvedl Galaxy A11

Nějakou dobu se spekuluje o představení nových smartphonů od Samsungu v rámci série Galaxy A. Ačkoliv jsme čekali na pozdější datum, tak jedna z novinek se objevila na oficiálních stránkách společnosti. Jedná se o základní model Samsung Galaxy A11. Sice bude z novinek nejlevnější, i tak nabídne poměrně zajímavé specifikace. [pokračování článku]

SAZKAmobil zavádí neomezené volání a SMS po dobu krize pro předplacenkáře

Včera jsme vás informovali, že mobilní operátor O2 všem svým zákazníkům aktivoval neomezený internet do mobilu. Jsou zde určité podmínky, ale vzhledem k povaze nabídky jsou minoritní. Nyní se přidává i virtuální operátor SAZKAMobil, který jde trochu jinou cestou, i tak se snaha cení. [pokračování článku]

Facebook ruší aplikaci MSQRD, kterou koupil v roce 2016

Psal se rok 2016 a Facebook byl opět na nákupech. Pohltil aplikaci MSQRD, která se zaměřuje na efekty v rámci selfie snímků s využitím rozšířené reality. Tehdy v rámci odkoupení se uvádělo, že aplikace bude nadále působit samostatně, přičemž dojde k využití technologie v rámci Facebook aplikací. [pokračování článku]

