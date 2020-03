Revolut Junior je nová služba pro děti, zatím s omezenou dostupností

Zdroj: Revolut

V současné době nemusíte mít nutně účet u banky, abyste měli svou platební kartu. Na trhu najdete mnoho služeb poskytujících finanční služby a jednou takovou je Revolut. Nejedná se o banku, tato firma poskytuje účet elektronickou formou, přičemž je dostupný jen skrze aplikace pro Android a iOS. V dnešní době nabízí mnoho funkcí, přičemž si lze pořídit u fyzickou platební kartu. Nyní startuje zcela nová služba nesoucí označení Revolut Junior.

Revolut pro děti

Jak již název Revolut Junior napovídá, novinka je určena pro děti. K dispozici je samostatná aplikace, která je napojena na běžný účet Revolut rodiče. Ten může na účet svého potomka zaslat peníze, přičemž dítě může platit na internetu a je k dispozici i speciální fyzická karta.

Rodič v tomto případě má plnou kontrolu nad Revolut Junior. Může být informovaný o všech nákupech a transakcích. Dítě v tomto případě zároveň získává přehled a v podstatě získává zkušenosti v kontrole svých výdajů. V aplikaci vidí svůj aktuální zůstatek a provedené platby. K dispozici ale nejsou kompletní funkce běžného účtu Revolut. Aplikace poskytuje jen dvě záložky – účet a profil.

Společnost Revolut tuto novou službu spustila v testovacím provozu ve Velké Británii, přičemž je dostupná jen pro rodiče, kteří si platí Premium nebo Metal. Je určena pro děti ve věku od 7 do 17 let. Firma plánuje rozšíření této novinky i do jiných zemích, přičemž je možné, že bude dostupná i pro účty zdarma.

