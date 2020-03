Vodafone rozšiřuje speciální nabídku v době krize

Mobilní operátor Vodafone jako první poskytl pomoc v začátku pandemie klientům v Itálii, přičemž v Česku došlo na rozšíření nabídky televize v Česku. Nyní oficiálně oznamuje další služby zdarma a bonusy v době nouzového stavu.

„Řada našich zákazníků také musela zůstat v jiných státech Evropské unie a nemohla se vrátit z různého důvodu zpět do Česka. Právě těmto klientům nabídne Vodafone to, co už platí pro zákazníky pobývající v Itálii. Ve všech zemích EU budou k dispozici neomezená data, volání i SMS, aniž by zákazník musel ke svému tarifu cokoliv doplácet. Nabídka se týká i všech virtuálních operátorů působících v síti Vodafone.“