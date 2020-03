Home Office – jak být produktivní [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Koronavirus trápí nejen nás Čechy, ale také další evropské státy. Proto stát doporučuje, aby lidé žijící na území ČR nevycházeli, pokud možno, ven. Spousta firem proto svým zaměstnancům či kontraktorům automaticky nařídilo tzv. home office, nebo-li práci z domova.

Někteří jsou již na pracovní nasazení z pohodlí domova zvyklí. Například vývojáři často spolupracují s klienty vzdáleně. Pro ně se tedy nic zásadního nemění. Ovšem co pro ostatní? Tedy pro ty, co denně chodí do kanceláře a práci z domova si nedokáží představit? Pokud patříte mezi tuto skupinu, právě pro vás je tento článek určen. Podíváme se společně na základní principy a tipy pro práci z domova (home office).

Dívejme se na koronavirus z optimistického pohledu. Koronavirus totiž může mít i dobrý vliv na aktuální trh v České republice. Pokud si firmy vyzkouší na delší dobu home office, mohla by nastat doba, kdy by byly více přípustné k remote spolupráci. Díky tomu by se otevřely další dveře a trh by byl mnohem zajímavější.

Práce z domova má samozřejmě své výhody – ušetříte čas za cestování do kanceláře, ušetříte na jídle a pohonných hmot, během práce si můžete udělat pohodlí (například být celý den v županu). Věděli jste ale, že ve skutečnosti může práce z domova vést k vyšší produktivitě? Podle průzkumů 90 % lidí věří, že práce z domova je činí produktivnějšími.

Pracovat z domova ale může mít své úskalí. Konkrétně můžete být velice lehce rozptýlení. Musíte vyvenčit psa, pověsit prádlo a podobně. Jak tedy udělat z vaší domácí kanceláře nejproduktivnější prostor, jaký lze mít? Již několik let pracuji z domova, takže níže přiložené tipy jsou mnou testovány.

Home Office: nastavte svou produktivitu práce

Nebylo by přeci jen úžasné mít mohutnou kancelář s masivními dubovými dveřmi, neproniknutelnými vnějším světem, s obrovským psacím stolem s výhledem třeba na tichý rybník? Tohle je sen nejednoho člověka. Nalijme si ale sklenku čistého vína a přiznejme si, že toho se pravděpodobně ne všem povede dosáhnout. Ale i přesto můžete nastavit svou domácí kancelář na produktivní místo.

Pokuste se tak zůstat mimo rušivé oblasti (televize, playstation a podobně) a najděte si v bytě či domě klidný roh, pokud je to možné. Namalujte si třeba stěnu uklidňující barvou, kterou máte rádi – taková zelená je pro produktivitu perfektní. Ujistěte se ale, že vaše místo má okno. Doporučuji si vybrané místo také vylepšit nějakou rostlinou nebo malou fontánkou. A v neposlední řadě vytvořte dostatek prostoru, abyste mohli mít po ruce vše, co potřebujete pro snadné provedení své práce.

Mějte své rozptýlení po ruce

Jednou za čas budete prostě potřebovat na chvíli vypnout – rozptýlit svůj mozek. Každý jedinec si v tomhle musí najít svou věc pro zrelaxování. Může to být kniha, herní aplikace v telefonu nebo oblíbený hudební nástroj. Mějte tuto věc blízko, abyste se mohli odměnit krátkými přestávkami, ovšem mimo vaše zorné pole. Během práce nechcete být neustále v pokušení.

V rámci rozptýlení nebo relaxace je potřeba si dávat velký pozor na to, kolik času věnujete přestávce. Pokud to „přepálíte“, dostanete se do stavu, kdy se nebudete chtít k práci vrátit, což může mít velký dopad na kvalitu vaší práce.

Vytvořte si vlastní pohodlí

Není těžké spát více, než potřebujeme. Je ale neskutečně těžké být soustředěnou a produktivní osobou, když se neustále potýkáte s bolestivými zády a podobně. Doporučuji tedy zainvestovat do opravdu dobré kancelářské židle. Ujistěte se také, že na židli sedíte v ergonomicky správné poloze. Právě poloha je nesmírně důležitá, ať už pro vaše tělo, tak i soustředění na práci.

Zvedám, jsem v posilovně sám

Poslední dobou jsem přemýšlel, jak ještě lépe stíhat dva projekty najednou a další aktivitu kolem. Po několikatýdenním testování jsem zjistil, že mému tělu pomáhá nejen spánek, ale hlavně posilovna. Neříkám, že člověk musí nutně chodit do posilovny, aby mohl pracovat z domova. Jakmile ale pracujete několik hodin v kuse (doma), zjistíte, že pár kliků nebo dřepů pomůže odlehčit mozek od stresu a uvědomíte si, kde jste a co vlastně děláte.

Určitě se z vás nestane raketový inženýr, ale zvýšíte tím šanci na dodání kvalitní práce. Pokud vám to finance a okolnosti dovolují, investujte do svého těla. V budoucnu se vám to tak či onak vrátí.

Priority

Stále se setkávám s lidmi, kteří neumí pracovat s prioritami. Osobně i já s nimi měl obrovský problém. V podstatě půl roku mi bylo neustále vyčítáno, že neumím prioritizovat. Nakonec jsem se to naučil a není to nic těžkého. Stačí si poctivě vést seznam úkolů a postupně si vše odškrtávat. Seznam vytvářejte od nejdůležitějších, tedy od nejprioritnějších, úkolů, až po menší činnosti. Pokud nebudete vše stíhat v jeden den, soustřeďte se na ten nejdůležitější úkol.

Naučte se říkat NE

Ve vašem okolí mohou být lidí, kteří, jak se jim snažíte něžně připomenout, prostě nechápou, že práce z domova stále znamená pracovat. Ať už se jedná o souseda nebo přítele, naučte se zdvořile, ale pevně říkat ne. Neodpovídejte tedy na telefon ani zprávy. Jakmile dáte lidem vědět o své pracovní době a že nejste k dispozici, dříve nebo později vše pochopí a přizpůsobí se. Pokud nenastavíte své hranice, vždycky se vás někdo pokusí vyrušit – práci za vás nikdo neudělá.



