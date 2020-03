Zdroj: Seznam.cz

Mapy.cz se zapojují do boje proti COVID-19, přidáte se?

Česká republika se semkla a nyní lze vidět, že mnozí dobrovolníci se snaží pomáhat ostatním. I velké společnosti se zapojují do boje proti pandemii. Seznam.cz je v této oblasti aktivní a nyní se zapojuje i služba Mapy.cz, respektive samotná aplikace pro smartphony.

Operátoři pomáhají vytrasovat polohu nakaženého člověka

Mapy.cz a COVID-19

Vývojáři zapracovali na aplikaci Mapy.cz, kam implementovali poměrně zajímavou funkci. Za sdílení své polohy vás aplikace může upozornit, že jste byli v kontaktu nebo poblíž člověka, který by mohl mít pravděpodobně onemocnění COVID-19. V podstatě se jedná o proaktivní krok, který by měl předejít k šíření nemoci.

Ihned po spuštění aplikace se zobrazí okno dotazující se, jestli se chcete zapojit a sdílet svou polohu pro vyhodnocování. Nemusíte se bát, že by došlo ke sdílení vašich soukromých informací. Veškerá data jsou anonymizovaná. Systémy společnosti je vyhodnocují a na základě analýzy vás aplikace informuje, že jste mohli být po významnou dobu v kontaktu s pozitivně testovaným jedincem.

Sdílení polohy jde kdykoliv deaktivovat v nastavení aplikace. Samotné varování, že byste mohli přijít do kontaktu s nemocným je pouze orientační. Pakliže byste byli informováni, měli byste více sledovat svůj stav. V případě jakýchkoliv projevů onemocnění následně vyhledat odbornou pomoc.

Více informací o COVID-19 najdete na koronavirus.mzcr.cz

Po skončení pandemie Seznam.cz veškerá data smaže ze svých systémů. Jedná se o poměrně unikátní projekt a o jeho úspěchu rozhodnout sami uživatelé. Pro správné fungování je totiž nutné, aby se zapojilo co nejvíce uživatelů. V tuto chvíli je dostupná aktualizace aplikace pro Android, verze pro iOS je v procesu schvalování a měla by být k dispozici co nevidět. Další informace o iniciativě společnosti Seznam.cz a služby Mapy.cz najdete na oficiálních stránkách.

„Usilovně pracujeme na získání dat od všech subjektů, které spolupracují na zastavení epidemie. Zároveň připravujeme výzvu pro pozitivně testované, aby s námi spolupracovali přímo. Díky tomu se nemusí data předávat přes různé subjekty a ochranu jejich soukromí si můžeme vzít na starost sami.“

Mapy.cz Seznam.cz, a.s. Zdarma ANDROID

Mapy.cz Seznam.cz a.s. Zdarma iOS

Doporučujeme stažení aplikace Záchranka

Zdroj: facebook.com



Domů » Články » Mapy.cz se zapojují do boje proti COVID-19, přidáte se?

reklama reklama