AI v rukou hackerů, testování eDokladů a budoucnost chytrých telefonů: To nej z týdne #31

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Komunita GUG.cz láká na léto: Od setkání u piva až po reálné zkušenosti s AI
GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]
Essential Apps od Nothing je nově jako aplikace pro mobily
Nothing před několik měsíci uvedl bet averzi projektu Essential Apps. Skrze webové rozhraní nabízí vytváření vlastní aplikací pomocí AI, tedy spíše widgetů. Konečně ale došlo na vydání aplikace pro Android. [pokračování článku]
EU si došlápla také na TikTok a obviňuje ho z nedostatečné ochrany dětí. Hrozí mu pořádná pokuta
V hledáčku evropské komise není jen Google, Facebook, nebo Apple. Došlo také na čínskou sociální síť TitTok, které působí velké kontroverze. Ty se týkají vlivu algoritmu a obsahu nejen na dospělé, ale především na mladistvé. Evropská komise zveřejnila předběžné závěry, podle kterých sociální síť TikTok porušuje pravidla Digital Services Act (DSA). Tvrdí, že platforma dostatečně nechrání soukromí nezletilých uživatelů a jejich účty jsou příliš snadno dostupné cizím lidem. [pokračování článku]
Trh se smartphony pod tlakem: pokles dodávek a hrozba dalšího zdražování
Trh se smartphony čeká nelehké období, jelikož zvyšování cen nepolevuje a vypadá to, že ceny ještě stoupnou. Analytická společnost Counterpoint Research dokládá, že druhé čtvrtletí tohoto roku zaznamenalo výrazný pokles dodávek mobilů. [pokračování článku]
Google zavádí Expresní platby pro Pixel Watch, placení bude rychlejší
Pokud chytré hodinky obsahují funkci placení v obchodech, očekávám, že se k ní dostanu velmi pohodlně, například skrze tlačítko. U některých modelů to jde, ale například u Pixel Watch je nutné otevřít aplikaci Peněženka, čehož jde docílit dvojitým stisknutím korunky. Dnes ale přichází nová možnost v podobě Expresních plateb. [pokračování článku]
Google Překladač připravuje nový živý widget pro překlad přímo z domovské obrazovky
Mnohé aplikace nabízejí widgety, které si umístíte na hlavní obrazovku, díky čemuž získáte rychlý přehled, nebo zkratku ke konkrétní funkci. Google Překladač má několik takových widgetů, ale nyní se připravuje zcela nový typ. [pokračování článku]
Chystá se velký test eDokladů, zapojit se může kdokoliv
Minulý rok jsme měli první možnost vyzkoušení aplikace eDoklady u voleb do parlamentu. Samotné prokazování u volební komise ale bylo problematické. Mnohdy komise musela hledat návody a vše se tak trochu protahovalo, ale to by nebyl problém. Komplikace nastala, když si aplikace nemohla stáhnout relevantní data ze serverů, tudíž doklady v mobilu nebyly platné. Nápor byl tak velký, že se jen menší skupině voličů podařilo prokázat elektronicky. Aby se situace neopakovala, tak DIA (Digitální a informační agentura) nachystala velký veřejný test. [pokračování článku]
X Money startuje: Muskova vize univerzální aplikace se mění v konkurenta Revolutu
Elon Musk od odkupu Twitteru už mnohokrát nastínil, že chce sociální síť posunout na jinou úroveň. Jeho plánem bylo vytvoření univerzální platformy, kde budou dostupné i finanční služby. V tomto týdnu došlo k významnému posunu, jelikož došlo na spuštění X Money, tedy finanční služby. [pokračování článku]
Aplikace Google Hodiny nově podporuje Živá upozornění
I tak jednoduchá aplikace, jako je Google Hodiny, může mít zajímavé možnosti. Společnost konečně přidává jedno podstatnější vylepšení, které se může hodit mnohým. [pokračování článku]
Google láká na sérii Pixel 11: Světelná notifikace Pixel Glow potvrzena
Po pár týdnech zde máme další indicii k novým modelům Pixel od Googlu, které se představí 12. srpna. Ve zveřejněném videu jasně ukazuje, co bude součástí Pro modelů. Zcela nová notifikační část na zadní straně, která bude hrát mnoha barvami. Vzhledem k tomu, že jsou explicitně zmíněné modely Pro, základní Pixel 11 to nebude mít. Současně asi Google neintegruje bezkontaktní teploměr, jako je tomu u současných modelů. [pokračování článku]
Sdílené konverzace v rámci Claude se objevily ve vyhledávání Googlu. Anthropic naštěstí problém rychle opravil
Společnost Anthropic řeší nepříjemný problém týkající se svého chatbota Claude AI. Uživatelé na Redditu zjistili, že některé sdílené konverzace bylo možné najít pomocí jednoduchého dotazu ve vyhledávání Google. Firma na situaci zareagovala rychle a indexaci zablokovala, případ ale znovu otevřel otázku ochrany soukromí při používání AI chatbotů. [pokračování článku]
Revolut spojuje síly s OpenAI: Uživatelé získají ChatGPT zdarma
V poslední době jde sledovat, jak nejrůznější služby založené na měsíčním placení přidávají bonusové nabídky a služby navíc, aby se nalákalo více platících zákazníků. Ačkoliv nic není zadarmo napořád, tak proč nevyužít nabídku, když se nabízí. Tentokrát jde o spolupráci mezi Revolut a OpenAI. [pokračování článku]
Podcast: Jakou techniku používáme každý den?
V dnešním díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme se podívali na zoubek naší vlastní výbavě. Žádné teoretické recenze, ale tvrdá realita toho, co nám denně leží na stole a co nosíme po kapsách. Probereme naše hlavní „daily driver“ telefony, ukážeme si, jaké chytré i klasické hodinky nám měří čas, a nevynecháme ani nezbytné příslušenství – od robustních powerbanek až po oblíbená sluchátka a nabíjecí stojánky. Zjistíš také, proč se někteří z nás obloukem vyhýbají ochranným sklům na displej a proč jsou pro nás tablety tak trochu na ústupu. [pokračování článku]
Konec nekonečného restartování Chromu? Google chystá aktualizace za běhu
S příchodem umělé inteligence, nejrůznějších modelů a nástrojů se rozrostla také problematika bezpečnosti, jelikož se již mnohokrát podařilo AI najít zranitelnosti, o kterých nikdo nevěděl. A nyní si představte tyto možnosti v rukách hackerů a různých podvodníků. Proto je potřeba vyvíjet a nasazovat opravy častěji. Ostatně Google oznámil, že Chrome přejde na dvoutýdenní cyklus aktualizací. S tím ale souvisí jeden problém. [pokračování článku]
Předchozí týden: Konec OnePlus v Evropě, nová éra skládaček Samsung a pokuta pro Google: To nej z týdne #30
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