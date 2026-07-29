Aplikace Google Hodiny nově podporuje Živá upozornění

Zdroj: Dotekomanie.cz
I tak jednoduchá aplikace, jako je Google Hodiny, může mít zajímavé možnosti. Společnost konečně přidává jedno podstatnější vylepšení, které se může hodit mnohým.
Google Hodiny konečně dovolí zvolit způsob vypnutí budíku
Živá upozornění
Aplikace Google Hodiny dostává vylepšení, která se týkají funkcí pro časování a stopování. Pokud dnes jednu z nich spustíte, v horní liště vidíte jen ikonu a pak v notifikacích je upozornění s tlačítky třeba pro pozastavení, další kolo, resetování atd. Nejnovější verze ale začíná dostávat změnu v podobě Živých aktualizací.
Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky, místo jednoduché ikony se zobrazuje čas. Po kliknutí na něj se zobrazí menší widget s aktivními tlačítky. Díky tomu nemusíte stahovat roletku, abyste se k nim dostali. Kromě toho je zde podpora i pro zamykací obrazovku, pakliže používáte AOD (always-on display, stále zapnutý displej).
Ačkoliv dostanete aktualizaci aplikace, novinka se ještě nemusí zobrazit. Google ji zavádí postupně aktivací skrze své servery. Budete si tak muset chvíli počkat, než na vás dojde řada. Současně musíte mít minimálně Android 16, abyste měli toto rozšíření.
Zdroj: androidauthority.com
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