Essential Apps od Nothing je nově jako aplikace pro mobily [aktualizováno]

Zdroj: Nothing
Aktualizováno 26. 7.
Nothing před několik měsíci uvedl bet averzi projektu Essential Apps. Skrze webové rozhraní nabízí vytváření vlastní aplikací pomocí AI, tedy spíše widgetů. Konečně ale došlo na vydání aplikace pro Android.
Není tak potřeba používat webové rozhraní a přímo na mobilu si mohou uživatelé vytvořit widget dle vlastních představ. Samotné možnosti se postupně rozrůstají, ale je zde jedna limitace. Aplikace Essential Apps je určena jen pro Nothing mobilu, aspoň v tuto chvíli.
Původní článek 13. 2.
Výrobci mobilů se snaží přijít s něčím unikátním, co zaujme uživatele, současně jim třeba nabídne i možnost vlastního vyjádření. Některé projekty se objeví na malou chvíli, jiné zůstávají. Asi typickým zástupce nějaké personalizace a možnosti sebevyjádření je vlastní podoba launcheru, nebo spíše prostředí jako takového. U některých výrobců můžete takové vzhledy publikovat v obchodech pro ostatní. Nothing na to jde trochu jinak skrze Essential Apps.
Essential Apps, Nothing, AI
Výrobce Nothing i dnes působí jako firma, která se nebojí novinek, zejména v oblasti designu. Rozhodně si umí hrát, byť ne každý krok je brán pozitivně. Příkladem je například mini displej u Nothing Phone (3) (recenze). Kromě hardwaru se snaží posunout i možnosti software, kde jsme se dočkali před čtyřmi měsíci uvedení novinky v podobě Essential Apps.
Essential Apps je v podstatě AI nástroj, který vám umožňuje popsat co chcete za aplikaci a o vše se postará. Následně můžete svou vlastní aplikaci poslat do svého zařízení a používat ji. Sice i Nothing mluví o aplikacích, ale ve své podstatě se jedná o pokročilé interaktivní widgety, které fungují jako mikroslužby.
Aktuálně tato služba vstupuje do beta testování a je možné se zařadit na čekací listinu na oficiálních stránkách. Aktuálně zvládá tento nástroj vytvářet aplikace využívající polohu, kalendář (jen čtení) a kontakty. Další budou přibývat, jako například přístup k fotoaparátu a mikrofonu, načítání síťových dat, oznámení, vibrace, volání a Bluetooth. S další aktualizací nadstavby Nothing se pak odemknou možnosti jako aktivity, statistiky používání, data ze senzorů a systémové API pro počasí. Aktuálně tuto mini aplikace nebo spíše widgety podporují velikosti 2×2 a 4×2, ale budou přidány ještě 1×2 a 4×4.
Je zde ještě několik omezení, jako například podpora pouze modelu Nothing Phone (3), ale plánuje se rozšíření na všechna zařízení, i CMF. Výrobce rozhodně postupuje a tento nástroj by se mohl stát poměrně zajímavým lákadlem, jelikož umožní uživatelům si nechat udělat aplikace dle vlastních představ. Navíc je zde i možnost je publikovat a pochlubit se skrze Playground, kde již nyní lze najít Glyph Toys, EQ Profiles a Camera Presets.
Zdroje: gsmarena.com, androidauthority.com
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