Google zavádí Expresní platby pro Pixel Watch, placení bude rychlejší

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pokud chytré hodinky obsahují funkci placení v obchodech, očekávám, že se k ní dostanu velmi pohodlně, například skrze tlačítko. U některých modelů to jde, ale například u Pixel Watch je nutné otevřít aplikaci Peněženka, čehož jde docílit dvojitým stisknutím korunky. Dnes ale přichází nová možnost v podobě Expresních plateb.
Expresní platby
Již v březnu tohoto roku Google oznámil novou funkci Expresní platby, ale až nyní se tak děje skrze aktualizaci Google Play Služeb. Samotné nastavení probíhá na mobilu, kde je nutné jít do aplikace Watch, následně zvolit položku Google a tam potom Peněženka Google. Zde by na vás měla čekat zpráva o možnosti aktivování Expresních plateb.
V nastavení se nabízí po aktivaci dvě možnosti. Buď zvolíte platby a jízdenky, nebo jen to druhé. Jakmile toto učiníte, tak půjde platit nebo se prokazovat jízdenkou bez nutnosti otevírání aplikace Google Peněženka. Stačí, aby hodinky byly odemknuté na zápěstí. Takto se hodně zjednoduší placení. Samozřejmě se takto ale nezbavujete občasného ověření identity.
Google Peněženka usnadní vyplňování formulářů díky novému propojení
Novinka je dostupná zatím jen u Pixel Watch modelů, zřejmě od druhé generace. Dá se ale předpokládat, že se funkce rozšíří postupně i na další modely. Otázkou je, jestli je to bezpečná metoda, když stačí jen přiložit hodinky k platebnímu terminálu pro placení bez nutnosti udělání dalšího kroku.
Zdroj: androidauthority.com
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