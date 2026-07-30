Revolut spojuje síly s OpenAI: Uživatelé získají ChatGPT zdarma

Zdroj: Revolut
V poslední době jde sledovat, jak nejrůznější služby založené na měsíčním placení přidávají bonusové nabídky a služby navíc, aby se nalákalo více platících zákazníků. Ačkoliv nic není zadarmo napořád, tak proč nevyužít nabídku, když se nabízí. Tentokrát jde o spolupráci mezi Revolut a OpenAI.
ChatGPT Go jako bonus
V tomto případě jde o marketingovou akci, která nabízí po omezenou dobu služby navíc. Konkrétně se týká uživatelů finanční služby Revolut, která slouží nejen pro placení, ale nabízí se i možnosti investování. Uživatelé Revolutu mohou nyní získat předplatné služby ChatGPT po omezenou dobu.
„Chceme našim zákazníkům poskytovat nástroje, které využívají během celého dne, nejen v oblasti financí. Budujeme rozsáhlé portfolio služeb, které podporují cestování, práci, komunikaci i péči o zdraví. Dnes už není umělá inteligence pouhým bonusem, ale nezbytnou součástí každodenního života. Díky partnerství s OpenAI a nabídce tarifů ChatGPT našim zákazníkům odstraňujeme potřebu platit řadu samostatných měsíčních předplatných a zároveň jim poskytujeme nepřetržitý přístup k nejlepším nástrojům pro produktivitu na světě. Přesně tak by měla vypadat prémiová bankovní zkušenost.“, Tara Massoudi, partnerka a generální manažerka pro prémiové produkty v Revolutu
Dalo by se říci, že se jedná o bonus za používání Revolutu. V samotné aplikaci si nyní můžete aktivovat nebo respektive využít akci, v rámci které lze používat ChatGPT Go v hodnotě 200 Kč měsíčně zdarma po nějakou dobu. V tomto případě záleží, jakou verzi tarifu Revolut máte:
- Ultra: 12 měsíců zdarma + 12měsíční Buddy Pass
- Metal: 12 měsíců zdarma
- Premium, Revolut Pro a Revolut Mobile: 6 měsíců zdarma
- Plus a Standard: 3 měsíce zdarma v rámci speciální promo akce
Pokud si Revolut neplatíte, můžete si vyzkoušet ChatGPT na 3 měsíce zdarma. S nejvyšším tarifem pak lze používat ChatGPT Go po dobu 12 měsíců. Po uplynutí limitu se nenabídne prodloužení a museli byste platit za AI tarif. I tak se může tato akce některým hodit, například pro vyzkoušení placené verze ChatGPT.
„Jsme nadšeni, že můžeme ve spolupráci s Revolutem zpřístupnit ChatGPT Go jeho milionům zákazníků po celém světě. Díky tomu mohou využívat umělou inteligenci ke zjednodušení každodenního života – od vyřizování běžné administrativy a plánování cest až po učení a tvorbu. Toto partnerství umožní ještě většímu počtu lidí využívat potenciál AI naplno.“, Emmanuel Marill, výkonný ředitel pro region EMEA ve společnosti OpenAI
Affiliate: Pokud ještě nemáte Revolut, můžete využít tento odkaz pro založení.
Zdroj: pressmob.cz
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