Chystá se velký test eDokladů, zapojit se může kdokoliv

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minulý rok jsme měli první možnost vyzkoušení aplikace eDoklady u voleb do parlamentu. Samotné prokazování u volební komise ale bylo problematické. Mnohdy komise musela hledat návody a vše se tak trochu protahovalo, ale to by nebyl problém. Komplikace nastala, když si aplikace nemohla stáhnout relevantní data ze serverů, tudíž doklady v mobilu nebyly platné. Nápor byl tak velký, že se jen menší skupině voličů podařilo prokázat elektronicky. Aby se situace neopakovala, tak DIA (Digitální a informační agentura) nachystala velký veřejný test.
Česká pošta a eDoklady: začátek dobrý, ale ten konec… [zkušenost]
Veřejný test eDokladů
DIA asi nechce nechat vše náhodě a jen na posilování infrastruktury při náporu u voleb, proto si chce otestovat aktuální stav nanečisto v rámci jednoho velkého testu. Výhodou je, že se může zapojit kdokoliv s aplikací eDoklady. Čím více lidí se zapojí a čím více zatížíme jejich servery, o to více se budou moci připravit na podzimní volby, tedy konkrétně jde o volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Cílem je ověřit připravenost aplikace eDoklady a související infrastruktury na vyšší souběžnou zátěž před podzimními komunálními volbami. Test má proběhnout v podmínkách co nejbližších reálnému provozu.
Velký veřejný test bude probíhat 13. srpna ve 13:00. Netřeba se registrovat do speciálního programu. Stačí jen v daný čas otevřít aplikaci a být připojený k internetu. Aplikace totiž po otevření začne komunikovat se servery a stahovat data. Pokud se zapojí dostatečně velké množství uživatelů, možná to jejich servery nezvládnou, což je vlastně dobře, jelikož se DIA bude moci připravit na skutečný provoz.
DIA připravila také odkazy, pomocí kterých si můžete zadat akci do kalendářů – Google Kalendář, Microsoft Outlook a Ostatní kalendáře (.ics). Další podrobnosti najdete na oficiální stránce k tomuto velkému testu.
Zdroj: lupa.cz
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