Brusel chce zasáhnout do digitálního života dětí: Čeká nás ověřování věku a omezení monetizace?

ilustrační, zdroj: Dotekomanie.cz
EU je mnohdy kritizována za své zásahy do fungování digitálního prostoru, zejména za vytváření překážek. Ostatně nedávno přímo Apple kritizoval legislativu EU a uvedl ji jako důvod, proč nebude v EU dostupná nová Siri. Můžeme zmínit i existenci Chat Control (viz lupa.cz), ale nyní zde máme návrh, který pochází z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
Zaměřeno na děti
Aktuálně se v Česku řeší zákaz mobilních telefonů na základních školách, což sice část společnosti schvaluje, ale jsou zde i varování, že se jedná o zbytečný krok, případně že neřeší problém. Právě poslanci Evropského parlamentu z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů schválili zprávu, která více méně doporučuje omezení online služeb pro děti.
První část se věnuje omezení přístupu k sociálním sítím v rámci celé unie dětem. Návrh uvádí, že minimální věková hranice bude 13 let, ale to mnohé služby mají již nyní v podmínkách. Současně by mělo vzniknout omezení také do 16 let bez souhlasu rodičů. Jinak řečeno, v rozmezí od 13 do 16 let by měli rodiče rozhodovat, jestli jejich potomek může být na sociální síti či nikoliv.
Konec přehledu: S věkem dětí rodiče ztrácí kontrolu nad jejich mobily
Samozřejmě se nabízí otázka, jak něčeho takového docílit. Návrh totiž počítá se zavedením ověření věku na systémové úrovni, což odkazuje na projekt EU kolem ověření věku v digitálním prostoru. To ale není vše, co výbor projednal.
Odpovědnost, i zákazy
Výbor současně vyzývá, aby Komise plně využila svých pravomocí podle zákona o digitálních službách (DSA), zejména pokud jde o ohrožování nezletilých osob. Komise by měla zvážit zavedení osobní odpovědnosti vrcholového managementu v případech závažného a trvalého porušování legislativy, hlavně zejména s ohledem na ověřování věku. Dále by se měl zavést zákaz algoritmického doporučování založeného na zapojení nezletilých. Současně by systémy neměly doporučovat obsah na základě profilování nezletilých.
Současně by měl vzniknout zákaz mechanismů, které jsou podobné hazardním hrám. To odpovídá „loot boxům“, ale nešlo by o plošný zákaz, jen omezení pouze pro dospělé, což by tuto funkcionalitu posunulo na úroveň běžných hazardních her.
Další zákaz by se měl týkat monetizace nebo poskytování finančních či materiálních pobídek pro nezletilé osoby jednající jako influenceři. To by asi zasáhlo nejvíce současnou generaci dětí, jelikož pro mnohé se jedná o vysněnou práci. Pakliže by něco takového začalo platit, tak reálně by šlo vydělávat na sociálních sítích až od 16 nebo 18 let. Je ale otázkou, jak by taková legislativa vypadala a jestli by zde nebyla výjimka pro ty, které podpoří rodiče.
Zatím se ale jedná jen o návrhy a doporučení. O doporučeních bude celé plénum Evropského parlamentu hlasovat na zasedání 24.–27. listopadu (2026). Případné zavedení ale nebude rychlé a možná potrvá tvorba takové legislativy i roky.
Zdroje: europarl.europa.eu, thenextweb.com
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