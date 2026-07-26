Komunita GUG.cz láká na léto: Od setkání u piva až po reálné zkušenosti s AI

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.
AKCE V LÉTĚ
- GPivo Prague
- 27. 7. 2025, 18:00, Diego pivní bar
- Komunitní setkání u piva je po letech zpátky. A to, že se koná v Praze ještě neznamená, že je jen pro pražské členy. Nechť přijde kdo může!
- Podobná setkání často položí základní kámen různým zajímavým projektům, akcím či nápadům.
- odkaz
- ContextLoop – Vibecoding & AI sdílení zkušeností, trablů a tipů
- 29. 7. 2025, 18:00, Praha
- Zajímá tě jak programují a pracují s AI ostatní – doopravdy, ne v demo ukázkách? Chceš sdílet a poznávat lessons learned a tipy, co fungují?
- Tohle je večer o reálné práci s AI. O chybách, slepých uličkách, hackech a malých vítězstvích. V práci i na side projektech..
- odkaz
DevFest 2026 jede – chyť si vstupenku za zvýhodněnou cenu!
GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!
Komentáře