Komunita GUG.cz láká na léto: Od setkání u piva až po reálné zkušenosti s AI

• 26. 7. 2026#Ostatní
Komunita GUG.cz láká na léto: Od setkání u piva až po reálné zkušenosti s AI

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

unnamed (8)

AKCE V LÉTĚ

  • GPivo Prague
    • 27. 7. 2025, 18:00, Diego pivní bar
    • Komunitní setkání u piva je po letech zpátky. A to, že se koná v Praze ještě neznamená, že je jen pro pražské členy. Nechť přijde kdo může!
    • ​Podobná setkání často položí základní kámen různým zajímavým projektům, akcím či nápadům.
    • odkaz
  • ContextLoop – Vibecoding & AI sdílení zkušeností, trablů a tipů
    • 29. 7. 2025, 18:00, Praha
    • Zajímá tě jak programují a pracují s AI ostatní – doopravdy, ne v demo ukázkách? Chceš sdílet a poznávat lessons learned a tipy, co fungují?
    • Tohle je večer o reálné práci s AI. O chybách, slepých uličkách, hackech a malých vítězstvích. V práci i na side projektech..
    • odkaz

DevFest 2026 jede – chyť si vstupenku za zvýhodněnou cenu!

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

Brutální odolnost a 6000mAh baterie! 📱 Oppo Reno 16 Pro poráží Samsung i Pixel?

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Redaktor si nevyplnil profil

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim