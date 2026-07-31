Konec nekonečného restartování Chromu? Google chystá aktualizace za běhu

Zdroj: Google
S příchodem umělé inteligence, nejrůznějších modelů a nástrojů se rozrostla také problematika bezpečnosti, jelikož se již mnohokrát podařilo AI najít zranitelnosti, o kterých nikdo nevěděl. A nyní si představte tyto možnosti v rukách hackerů a různých podvodníků. Proto je potřeba vyvíjet a nasazovat opravy častěji. Ostatně Google oznámil, že Chrome přejde na dvoutýdenní cyklus aktualizací. S tím ale souvisí jeden problém.
Bez restartování?
Google zvládá poměrně často vydávat aktualizace Chromu a ještě se to zrychlí. Bohužel uživatelé vyčkávají s aktualizacemi na vhodnější dobu a někdy jednoduše odmítají restartování Chromu i po dobu týdnů, jelikož mají rozdělanou práci nebo otevřených mnoho webových aplikací. Právě na toto se vývojáři v Googlu chtějí zaměřit.
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Začínají tou jednodušší cestou, a to je vylepšení upozornění na vydání nové verze. V podstatě chtějí přimět nenásilnou formou uživatele, aby restartoval Chrome. Současně se ale pracuje na úpravě, kdy Chrome bude moci aktualizovat na pozadí některé své části. To je možné hlavně díky jeho architektuře, pracuje totiž v mnoha vláknech.
Vývojáři tedy mohou vydat aktualizaci například pro procesy spojené s renderováním, takže aktualizace může proběhnout bez nutnosti restartování. Na tuto metodu se chtějí více zaměřit, aby se části Chromu aktualizovaly průběžně. Například se pracuje na metodě, jak aktualizovat podstatnou část prohlížeče bez většího vyrušení uživatele.
Google ale investuje i do řešení problémů a vytváření oprav, kde napomáhá AI. Sice mnohdy zvládnou reagovat během jednoho nebo dvou dnů, a to i s využitím AI a nejrůznějších LLM, tak většinou se vše zadrhne na uživateli, který jednoduše nyní nechce restartovat prohlížeč.
Chrome tedy čekají poměrně velké změny, ale neodehrají se najednou. Dá se očekávat, že postupně dojde k modifikacím, což možná bude trvat několik měsíců nebo i let.
Zdroj: theverge.com
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