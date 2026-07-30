Podcast: Jakou techniku používáme každý den?

V dnešním díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme se podívali na zoubek naší vlastní výbavě. Žádné teoretické recenze, ale tvrdá realita toho, co nám denně leží na stole a co nosíme po kapsách. Probereme naše hlavní „daily driver“ telefony, ukážeme si, jaké chytré i klasické hodinky nám měří čas, a nevynecháme ani nezbytné příslušenství – od robustních powerbanek až po oblíbená sluchátka a nabíjecí stojánky. Zjistíš také, proč se někteří z nás obloukem vyhýbají ochranným sklům na displej a proč jsou pro nás tablety tak trochu na ústupu.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
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