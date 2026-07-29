X Money startuje: Muskova vize univerzální aplikace se mění v konkurenta Revolutu

Zdroj: X
Elon Musk od odkupu Twitteru už mnohokrát nastínil, že chce sociální síť posunout na jinou úroveň. Jeho plánem bylo vytvoření univerzální platformy, kde budou dostupné i finanční služby. V tomto týdnu došlo k významnému posunu, jelikož došlo na spuštění X Money, tedy finanční služby.
X jako Revolut
Očekávali jsme, že taková služba bude založena na kreditních kartách. Vedl nás k tomu fakt, že právě kreditní karty se převážně používají v USA. Nakonec jsme ale překvapeni. X Money se více podobá Revolutu, jelikož se nabízí debetní platební karty a u svého účtu máte své vlastní prostředky, které si můžete na X vydělat nebo si je tam vložit, případně i posílat výplatu.
Aby X nalákalo co nejvíce uživatelů, tak se nabízí 6% úročení peněz u účtu. Není to ale garantovaná hodnota a může se měnit. Zatím by to vypadalo lákavě, ale je zde několik omezení. Služba je dostupná pro ty, co mají předplatné Premium nebo Premium+. S tím souvisí i úročení. Aby ho mohl uživatel mít, musí mít nejdražší předplatné, nebo základní s tím, že si bude měsíčně posílat 1000 dolarů.
Služba mimo jiné nabízí přímé přeposílání peněz mezi uživateli, cashback a další možnosti. Nová služba je zatím omezena na USA. Aby mohla začít oficiálně fungovat v EU, musí si požádat o licenci instituce elektronických peněz (EMI), případně využití partnerství s licencovanou evropskou bankou (tzv. Banking-as-a-Service), což by pro X bylo legislativně jednodušší.
Jestli se tak stane, zatím nevíme, ale vzhledem k povaze služby to je pravděpodobné. Mohlo by se jednat o konkurenci pro Revolut a podobné služby.
Zdroj: androidheadlines.com
Komentáře