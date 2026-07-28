Google Překladač připravuje nový živý widget pro překlad přímo z domovské obrazovky

Zdroj: Google
Mnohé aplikace nabízejí widgety, které si umístíte na hlavní obrazovku, díky čemuž získáte rychlý přehled, nebo zkratku ke konkrétní funkci. Google Překladač má několik takových widgetů, ale nyní se připravuje zcela nový typ.
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Živý widget
Kolegové z Android Authority pátrali ve zdrojových kódech aplikace Google Překladač ve verzi 10.28.62.953449214.8-release a objevili novinku v podobě živého widgetu. Ten nebude sloužit jen jako zkratka do aplikace, jako tomu je u stávajících. Nabídne přímou funkcionalitu překladu.
Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky níže, tak widget není nativně aktivní. Vyžaduje kliknutí do něj, čímž spustíte funkci překladu. Není tak nutné otevírat přímo aplikaci. Widget naslouchá někomu ve vašem okolí a hned překládá. Lze si navolit, jestli má být překlad přes reproduktor nebo přes sluchátka. Nechybí volba jazyka.
Nejedná se o dokončenou funkci, takže nevíme, co vše bude obsahovat. Aktuálně například neumí obousměrně, jen z jednoho jazyka do druhého. To se ale možná změní, když to umí sama aplikace. Kdy dojde na dokončení a uvolnění do stabilní verze aplikace, zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
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