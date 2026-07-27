Trh se smartphony pod tlakem: pokles dodávek a hrozba dalšího zdražování

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Trh se smartphony čeká nelehké období, jelikož zvyšování cen nepolevuje a vypadá to, že ceny ještě stoupnou. Analytická společnost Counterpoint Research dokládá, že druhé čtvrtletí tohoto roku zaznamenalo výrazný pokles dodávek mobilů.
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Trh klesá, ale někteří rostou
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vidíme pokles o 11 % v rámci dodávek mobilů. Současně se jedná o nejnižší číslo od roku 2013. Dle Counterpoint Research je hlavním důvodem zvyšující se ceny pamětí a úložišť, což je následek rostoucího trhu kolem AI. Současně má na zvyšující se ceny vliv i konflikt na Blízkém východě (vyšší ceny ropy a dopravy).
Samsung se vrací na první pozici s 24% podílem na trhu, hlavně tedy díky střední a top modelové řadě. I Apple si polepšil a má celkem 20 % trhu, což je v jeho historii rekord pro sledované období. Zato ale vděčí asi tomu, že jako jediný nezdražoval, ale to se zřejmě brzy změní, tedy v případě iPhonů. Ostatní produkty již zdražil.
Xiaomi se sice daří, ale došlo k poklesu a nyní má 12 % trhu. I Oppo zaznamenalo pokles, ale ne tak výrazný. Stejně je na tom Vivo. Mezi skokany ale patří například Google, jelikož si meziročně polepšil o 16 %, hlavně díky modelům Pixel 10 a Pixel 10a. I Huawei poskočilo v rámci dodávek, přibližně o 8 %.
Předpokládá se, že se situace kolem operačních pamětí a úložišť nezlepší ani v roce 2027. Letos se očekává, že by celý trh mohl poklesnout o 13,9 %, ale situace může být ještě horší, jelikož i Apple má zvýšit cenu mobilů a Qualcomm plánuje zdražit procesory. To se zřejmě negativně promítne do prodejů mobilů.
Zdroje: 9to5google.com, counterpointresearch.com
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