Trh se smartphony pod tlakem: pokles dodávek a hrozba dalšího zdražování

• 27. 7. 2026#Smartphony
Trh se smartphony pod tlakem: pokles dodávek a hrozba dalšího zdražování

Zdroj: Unsplash

Trh se smartphony čeká nelehké období, jelikož zvyšování cen nepolevuje a vypadá to, že ceny ještě stoupnou. Analytická společnost Counterpoint Research dokládá, že druhé čtvrtletí tohoto roku zaznamenalo výrazný pokles dodávek mobilů.

Trh klesá, ale někteří rostou

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vidíme pokles o 11 % v rámci dodávek mobilů. Současně se jedná o nejnižší číslo od roku 2013. Dle Counterpoint Research je hlavním důvodem zvyšující se ceny pamětí a úložišť, což je následek rostoucího trhu kolem AI. Současně má na zvyšující se ceny vliv i konflikt na Blízkém východě (vyšší ceny ropy a dopravy).

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Zdroj: counterpointresearch

Samsung se vrací na první pozici s 24% podílem na trhu, hlavně tedy díky střední a top modelové řadě. I Apple si polepšil a má celkem 20 % trhu, což je v jeho historii rekord pro sledované období. Zato ale vděčí asi tomu, že jako jediný nezdražoval, ale to se zřejmě brzy změní, tedy v případě iPhonů. Ostatní produkty již zdražil.

Xiaomi se sice daří, ale došlo k poklesu a nyní má 12 % trhu. I Oppo zaznamenalo pokles, ale ne tak výrazný. Stejně je na tom Vivo. Mezi skokany ale patří například Google, jelikož si meziročně polepšil o 16 %, hlavně díky modelům Pixel 10 a Pixel 10a. I Huawei poskočilo v rámci dodávek, přibližně o 8 %.

Předpokládá se, že se situace kolem operačních pamětí a úložišť nezlepší ani v roce 2027. Letos se očekává, že by celý trh mohl poklesnout o 13,9 %, ale situace může být ještě horší, jelikož i Apple má zvýšit cenu mobilů a Qualcomm plánuje zdražit procesory. To se zřejmě negativně promítne do prodejů mobilů.

Zdroje: 9to5google.com, counterpointresearch.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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