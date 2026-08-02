Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31

• 2. 8. 2026#Příslušenství
Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy Watch9

Samsung uvedl Galaxy Watch Watch9 (první dojmy) a nyní se dostávají do obchodů v mnoha konfiguracích, včetně tedy i LTE verze. Lákají na větší výkon, větší baterii a upravenou konstrukci.

HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 44mm) SM-L350N Graphite na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 395 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (LTE, 40mm) SM-L345F Graphite na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 40mm) SM-L340N Cream na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (LTE, 44mm) SM-L355F Graphite na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (Bluetooth, 44mm) SM-L350N Silver na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9 (LTE, 44mm) SM-L355F Silver na Heureka.czSamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Samsung Galaxy Watch Ultra2

K dispozici jsou samozřejmě i Galaxy Watch Ultra2 (první dojmy), tedy robustnější, odolnější hodinky s vylepšenou úpravou.

HEUREKASamsung Galaxy Watch Ultra2 (LTE, 47mm) SM-L715F Silver na Heureka.czSamsung Galaxy Watch...Cena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch Ultra2 (LTE, 47mm) SM-L715F Gray na Heureka.czSamsung Galaxy Watch...Cena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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ZTE Watch K2 Pro

Na českém trhu jsou k dostání i chytré hodinky od ZTE pro děti, které mají i rodičovské funkce. Ostatně nechybí mobilní připojení k síti a také přední kamera pro video hovory.

HEUREKAZTE Watch K2 Pro na Heureka.czZTE Watch K2 ProCena od 2 448 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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WOWME Prisma+

Poměrně zajímavým levným modelem je WOWME Prisma+. U těchto hodinek najdete AMOLED displej a dokonce i GPS pro vylepšené měření sportovních výkonů. Na jedno nabití mají vydržet 7 dnů používání.

HEUREKAALZAWOWME Prisma+ na Heureka.czWOWME Prisma+Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Carneo GTR Active HR+

Poslední dnešní novinkou jsou hodinky Carneo GTR Active HR+, kde najdete také AMOLED displej a dokonce nechybí GPS. Také vydrží sedm dnů na jedno nabití, ale jedná se o model s kulatým displejem, což může být pro mnohé sympatičtější než model od Alzy výše.

HEUREKACarneo GTR Active HR+ na Heureka.czCarneo GTR Active HR+Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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