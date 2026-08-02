Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29
- Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30
- Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30
- Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31
Samsung Galaxy Watch9
Samsung uvedl Galaxy Watch Watch9 (první dojmy) a nyní se dostávají do obchodů v mnoha konfiguracích, včetně tedy i LTE verze. Lákají na větší výkon, větší baterii a upravenou konstrukci.HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 395 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 10 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch9...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Samsung Galaxy Watch Ultra2
K dispozici jsou samozřejmě i Galaxy Watch Ultra2 (první dojmy), tedy robustnější, odolnější hodinky s vylepšenou úpravou.HEUREKASamsung Galaxy Watch...Cena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Watch...Cena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ZTE Watch K2 Pro
Na českém trhu jsou k dostání i chytré hodinky od ZTE pro děti, které mají i rodičovské funkce. Ostatně nechybí mobilní připojení k síti a také přední kamera pro video hovory.HEUREKAZTE Watch K2 ProCena od 2 448 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
WOWME Prisma+
Poměrně zajímavým levným modelem je WOWME Prisma+. U těchto hodinek najdete AMOLED displej a dokonce i GPS pro vylepšené měření sportovních výkonů. Na jedno nabití mají vydržet 7 dnů používání.HEUREKAALZAWOWME Prisma+Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Carneo GTR Active HR+
Poslední dnešní novinkou jsou hodinky Carneo GTR Active HR+, kde najdete také AMOLED displej a dokonce nechybí GPS. Také vydrží sedm dnů na jedno nabití, ale jedná se o model s kulatým displejem, což může být pro mnohé sympatičtější než model od Alzy výše.HEUREKACarneo GTR Active HR+Cena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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