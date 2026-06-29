Cestujete letadlem? Přinášíme přehled pravidel pro přepravu powerbanek

• 29. 6. 2026#Příslušenství
Cestujete letadlem? Přinášíme přehled pravidel pro přepravu powerbanek

Zdroj: Dotekomanie.cz

Již brzy mnoho lidí vyrazí na dovolené, nebo už jsou na vytouženém odpočinku. Pro ty, co cestují letecky, čeká několik pravidel. A právě mezi nimi najdete například i podmínky pro cestování s powerbankou. Rozhodně si jich nemůžete vzít, kolik chcete, a jaké chcete. Podívali jsme se na podmínky vybraných leteckých společností a přinášíme vám přehled, co musíte dodržovat.

Podmínky jsou přísné

K tomuto tématu vydala společnost O2 tiskovou zprávu, která shrnuje doporučená pravidla pro letecké cestování, ale je nutné si dát pozor na to, s kterou leteckou společností cestujete. Ty si velmi hlídají právě powerbanky, jelikož obsahují lithium, které nemusí být vždy stabilní. Navíc uhašení takové powerbanky není jednoduché.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Zde jsou základní pravidla, která musíte dodržet u všech leteckých společností, pakliže cestujete z Česka.

  • Výhradně v příručním zavazadle
    • Powerbanky nikdy nesmí do velkého kufru do podpalubí. Pokud by došlo k přehřátí a požáru, v nákladovém prostoru je obtížné ho uhasit.
  • Čitelný štítek (Zásadní věc)
    • Kapacita (v Wh nebo v mAh a napětí ve Voltech) musí být na powerbance jasně čitelná z originálního štítku od výrobce. Pokud je štítek smazaný nebo nečitelný, ostraha vám ji na bezpečnostní kontrole bez milosti zabaví.
  • Absolutní strop je 160 Wh
    • Žádná běžná letecká společnost vám neumožní přepravovat externí zdroj s kapacitou nad 160 Wh (týká se velkých nabíjecích stanic).
  • Zákaz nabíjení samotné powerbanky
    • Během letu je přísně zakázáno zapojovat powerbanku do USB portů nebo zásuvek v letadle a nabíjet ji.
  • Ochrana před zkratem
    • Powerbanka musí být uložena tak, aby její konektory nepřišly do kontaktu s kovovými předměty (klíče, mince). Doporučuje se pouzdro nebo přelepení portů páskou.

To ale není vše, jelikož každá společnost má ještě další pravidla. Například Wizz Air dokonce zmiňuje i množství lithia v powerbance, které nesmíte přesáhnout. Zde je k nahlédnutí několik dodatečných pravidel u populárních nebo často využívaných leteckých společností:

Wizz Air

  • Kusové limity:
    • Pro kapacitu do 100 Wh má Wizz Air striktní limit maximálně 1 powerbanka na osobu (v rámci celkového limitu 20 ks náhradních baterií obecně).
    • Pro kapacitu od 100 do 160 Wh můžete mít maximálně 2 kusy, ale vyžadují předchozí schválení aerolinky.
  • Používání za letu:
    • Striktní zákaz. Powerbanky se nesmí používat k nabíjení telefonů ani jiných zařízení během celého letu.
  • Umístění:
    • Nesmí se dávat do velkých úložných boxů nad hlavou. Musí být uloženy výhradně pod sedadlem před vámi nebo v kapse sedadla, abyste na ně viděli.

Ryanair

  • Kusové limity:
    • Cestující může mít maximálně 2 powerbanky (každou do kapacity 100 Wh).
  • Kapacitní strop:
    • Ryanair má přísnější strop než ostatní – powerbanky nad 100 Wh (pásmo 100–160 Wh) u něj nejsou povoleny vůbec, ani se schválením.
  • Používání za letu
    • Povoleno pro nabíjení osobní elektroniky, s výjimkou fází pojíždění, vzletu a přistání. Je zakázáno powerbanky řetězit (nabíjet je mezi sebou).
  • Umístění:
    • Opět zákaz ukládání nad hlavu. Musí být u sebe v kapse nebo v malém batohu pod sedadlem.

Smartwings

  • Kusové limity:
    • Do 100 Wh bez omezení kusů (přiměřené množství pro osobní potřebu do max. 20 ks baterií celkem). Pásmo 100–160 Wh podléhá předchozímu schválení dopravce.
  • Používání za letu:
    • Striktní zákaz. Během všech fází letu platí zákaz používání powerbank k napájení či nabíjení jakýchkoliv zařízení.
  • Umístění:
    • Musí být přepravovány v kapse nebo v tašce pod sedadlem, nesmí do boxů nad hlavou.

Eurowings (a celá skupina Lufthansa)

  • Kusové limity:
    • Od ledna 2026 platí sjednocené pravidlo – každý cestující může mít maximálně 2 powerbanky na palubě. Do 100 Wh volně, od 100 do 160 Wh s předchozím schválením.
  • Používání za letu:
    • Nový striktní zákaz od r. 2026. Celá skupina Lufthansa zavedla plošný zákaz používání powerbank během letu (žádné nabíjení mobilů).
  • Umístění:
    • Baterie nesmí do boxů nad hlavou, musí zůstat v zavazadle pod sedadlem před vámi.

easyJet

  • Kusové limity:
    • Standardně do 2 kusů do 100 Wh.
  • Používání za letu:
    • Nově zakázáno. Po nedávných incidentech s přehřátím easyJet upravil pravidla a provoz powerbank za letu již nepovoluje.
  • Umístění:
    • Musí být uloženy v malém osobním zavazadle pod sedadlem před vámi.

Jen pro vysvětlení, samotný limit 100 Wh odpovídá přibližně powerbance s kapacitou 25 000 mAh. Pakliže cestujete mimo Evropu, například Asie, případně dokonce i Čína, tak platí další pravidla a někdy nejsou evropské powerbanky dovoleny vůbec. Respektive musí mít certifikaci tamního úřadu.

Samotné porušení pravidel může mít velké následky. Například může dojít k rozhodnutí, že letadlo přistane v nouzovém režimu. V takovém případě se může dovolená značně prodražit.

Pokud se rozhodnete cestovat bez powerbanky a chcete využívat USB porty na veřejných místech, tak to spíše nedoporučujeme. Právě na toto se spoléhají někteří hackeři a mohou vaše zařízení zneužít, zejména pokud je staršího data výroby.

Zdroje: wizzair.com, powerbanks.ie, smartwings.com, eurowings.com, easyjet.com, blog.o2.cz, wizzair.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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