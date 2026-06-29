Cestujete letadlem? Přinášíme přehled pravidel pro přepravu powerbanek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Již brzy mnoho lidí vyrazí na dovolené, nebo už jsou na vytouženém odpočinku. Pro ty, co cestují letecky, čeká několik pravidel. A právě mezi nimi najdete například i podmínky pro cestování s powerbankou. Rozhodně si jich nemůžete vzít, kolik chcete, a jaké chcete. Podívali jsme se na podmínky vybraných leteckých společností a přinášíme vám přehled, co musíte dodržovat.
Podmínky jsou přísné
K tomuto tématu vydala společnost O2 tiskovou zprávu, která shrnuje doporučená pravidla pro letecké cestování, ale je nutné si dát pozor na to, s kterou leteckou společností cestujete. Ty si velmi hlídají právě powerbanky, jelikož obsahují lithium, které nemusí být vždy stabilní. Navíc uhašení takové powerbanky není jednoduché.
Zde jsou základní pravidla, která musíte dodržet u všech leteckých společností, pakliže cestujete z Česka.
- Výhradně v příručním zavazadle
- Powerbanky nikdy nesmí do velkého kufru do podpalubí. Pokud by došlo k přehřátí a požáru, v nákladovém prostoru je obtížné ho uhasit.
- Čitelný štítek (Zásadní věc)
- Kapacita (v Wh nebo v mAh a napětí ve Voltech) musí být na powerbance jasně čitelná z originálního štítku od výrobce. Pokud je štítek smazaný nebo nečitelný, ostraha vám ji na bezpečnostní kontrole bez milosti zabaví.
- Absolutní strop je 160 Wh
- Žádná běžná letecká společnost vám neumožní přepravovat externí zdroj s kapacitou nad 160 Wh (týká se velkých nabíjecích stanic).
- Zákaz nabíjení samotné powerbanky
- Během letu je přísně zakázáno zapojovat powerbanku do USB portů nebo zásuvek v letadle a nabíjet ji.
- Ochrana před zkratem
- Powerbanka musí být uložena tak, aby její konektory nepřišly do kontaktu s kovovými předměty (klíče, mince). Doporučuje se pouzdro nebo přelepení portů páskou.
To ale není vše, jelikož každá společnost má ještě další pravidla. Například Wizz Air dokonce zmiňuje i množství lithia v powerbance, které nesmíte přesáhnout. Zde je k nahlédnutí několik dodatečných pravidel u populárních nebo často využívaných leteckých společností:
Wizz Air
- Kusové limity:
- Pro kapacitu do 100 Wh má Wizz Air striktní limit maximálně 1 powerbanka na osobu (v rámci celkového limitu 20 ks náhradních baterií obecně).
- Pro kapacitu od 100 do 160 Wh můžete mít maximálně 2 kusy, ale vyžadují předchozí schválení aerolinky.
- Používání za letu:
- Striktní zákaz. Powerbanky se nesmí používat k nabíjení telefonů ani jiných zařízení během celého letu.
- Umístění:
- Nesmí se dávat do velkých úložných boxů nad hlavou. Musí být uloženy výhradně pod sedadlem před vámi nebo v kapse sedadla, abyste na ně viděli.
Ryanair
- Kusové limity:
- Cestující může mít maximálně 2 powerbanky (každou do kapacity 100 Wh).
- Kapacitní strop:
- Ryanair má přísnější strop než ostatní – powerbanky nad 100 Wh (pásmo 100–160 Wh) u něj nejsou povoleny vůbec, ani se schválením.
- Používání za letu
- Povoleno pro nabíjení osobní elektroniky, s výjimkou fází pojíždění, vzletu a přistání. Je zakázáno powerbanky řetězit (nabíjet je mezi sebou).
- Umístění:
- Opět zákaz ukládání nad hlavu. Musí být u sebe v kapse nebo v malém batohu pod sedadlem.
Smartwings
- Kusové limity:
- Do 100 Wh bez omezení kusů (přiměřené množství pro osobní potřebu do max. 20 ks baterií celkem). Pásmo 100–160 Wh podléhá předchozímu schválení dopravce.
- Používání za letu:
- Striktní zákaz. Během všech fází letu platí zákaz používání powerbank k napájení či nabíjení jakýchkoliv zařízení.
- Umístění:
- Musí být přepravovány v kapse nebo v tašce pod sedadlem, nesmí do boxů nad hlavou.
Eurowings (a celá skupina Lufthansa)
- Kusové limity:
- Od ledna 2026 platí sjednocené pravidlo – každý cestující může mít maximálně 2 powerbanky na palubě. Do 100 Wh volně, od 100 do 160 Wh s předchozím schválením.
- Používání za letu:
- Nový striktní zákaz od r. 2026. Celá skupina Lufthansa zavedla plošný zákaz používání powerbank během letu (žádné nabíjení mobilů).
- Umístění:
- Baterie nesmí do boxů nad hlavou, musí zůstat v zavazadle pod sedadlem před vámi.
easyJet
- Kusové limity:
- Standardně do 2 kusů do 100 Wh.
- Používání za letu:
- Nově zakázáno. Po nedávných incidentech s přehřátím easyJet upravil pravidla a provoz powerbank za letu již nepovoluje.
- Umístění:
- Musí být uloženy v malém osobním zavazadle pod sedadlem před vámi.
Jen pro vysvětlení, samotný limit 100 Wh odpovídá přibližně powerbance s kapacitou 25 000 mAh. Pakliže cestujete mimo Evropu, například Asie, případně dokonce i Čína, tak platí další pravidla a někdy nejsou evropské powerbanky dovoleny vůbec. Respektive musí mít certifikaci tamního úřadu.
Samotné porušení pravidel může mít velké následky. Například může dojít k rozhodnutí, že letadlo přistane v nouzovém režimu. V takovém případě se může dovolená značně prodražit.
Pokud se rozhodnete cestovat bez powerbanky a chcete využívat USB porty na veřejných místech, tak to spíše nedoporučujeme. Právě na toto se spoléhají někteří hackeři a mohou vaše zařízení zneužít, zejména pokud je staršího data výroby.
Zdroje: wizzair.com, powerbanks.ie, smartwings.com, eurowings.com, easyjet.com, blog.o2.cz, wizzair.com
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