Google definitivně prohrál spor s EU. Zaplatí rekordní pokutu 4,1 miliardy eur za monopolní chování

Zdroj: GPT
Google neuspěl u nejvyššího evropského soudu ve sporu o rekordní pokutu za zneužití dominantního postavení systému Android. Evropský soud zamítl odvolání společnosti i její mateřské firmy Alphabet a potvrdil pokutu ve výši 4,1 miliardy eur, tedy zhruba 101 miliard korun.
Google dostane od EU rekordní pokutu
Evropská komise původně vyměřila pokutu 4,34 miliardy eur už v roce 2018. Komisaři dospěli k závěru, že Google nutil výrobce telefonů s Androidem předinstalovávat Google Search, prohlížeč Chrome a obchod Google Play, pokud chtěli systém využívat.
Současně podle evropské komise výrobci nemohli prodávat zařízení s upravenými verzemi Androidu od konkurence, což mělo omezovat hospodářskou soutěž.
Google se proti rozhodnutí odvolal a v roce 2022 došlo k mírnému snížení pokuty na 4,1 miliardy eur, samotný závěr o porušení pravidel hospodářské soutěže zůstal platný. S následným odvoláním k nejvyššímu evropskému soudu už ale Google neuspěl.
Google s verdiktem nesouhlasí. Podle něj soud dostatečně nezohlednil investice, díky nimž Android zůstává otevřeným a bezplatným operačním systémem. Firma zároveň připomněla, že své smluvní podmínky upravila už po původním rozhodnutí Evropské komise v roce 2018 a nadále se chce soustředit na vývoj platformy pro uživatele, výrobce i vývojáře.
Nejde přitom o první střet Googlu u evropského soudu. Za různá porušení pravidel hospodářské soutěže už společnost v Evropské unii dostala pokuty v celkové výši téměř 11 miliard eur. Další sankce navíc mohou přijít v souvislosti s nařízením Digital Markets Act (DMA). Evropská komise aktuálně prověřuje, zda Google nezvýhodňuje vlastní služby ve výsledcích vyhledávání a zda neporušuje pravidla také v oblasti obchodu Google Play.
Zdroj: reuters.com
Komentáře