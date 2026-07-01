Qi bezdrátové nabíjení zrychlí na 50 W. Na nové generaci spolupracují Apple, Google i Xiaomi

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Sdružení společností, které vyvíjí standard Qi pro bezdrátové nabíjení – Wireless Power Consortium (WPC) – zahájilo práce na nové generaci standardu. Ten má zvýšit výkon bezdrátového nabíjení až na 50 W. Technická konference proběhla v sídle Xiaomi v Pekingu a zúčastnili se jí zástupci společností Apple, Google, Huawei, Honor, Oppo, Vivo i další.
Qi v nové generaci zrychlí nabíjení na 50 W
Hlavním tématem bylo řešení, které Xiaomi vyvíjelo dva roky. Firma navrhuje novou konstrukci nabíjecích cívek s nižší indukčností a nižším napětím, která má omezit ztráty energie a lépe odvádět teplo. Podle Xiaomi současný standard Qi2 není ideální zejména pro skládací telefony nebo bezdrátové nabíječky v automobilech, kde bývá s přehříváním největší problém. Návrh Xiaomi předložila už koncem roku 2024 a během loňského roku jej testovala s prototypy podporujícími výkon 25 W i 50 W. Začátkem letošního roku jej WPC zařadilo do přípravy nové specifikace.
Součástí akce byl také tradiční Plugfest, při kterém výrobci ověřují vzájemnou kompatibilitu nabíjecích čipů, cívek i dalších komponent. Do testování se zapojily například společnosti Anker, NXP nebo Southchip. Cílem je zajistit, aby budoucí 50W nabíječky fungovaly bezpečně napříč zařízeními různých výrobců.
Vývoj Qi 50W navazuje na předchozí generace standardu. Qi2 s výkonem 15 W se stal mezinárodním standardem zhruba před dvěma lety. Specifikace pro 25W nabíjení byla představena loni. Nový standard Qi 50W by měl být dokončen a uveden na trh v roce 2028. Pokud vše půjde podle plánu, nabídne výrazně rychlejší bezdrátové nabíjení při lepší energetické účinnosti a nižším zahřívání zařízení.
Zdroj: gizmochina.com
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