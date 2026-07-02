Nubia Air přichází ve vylepšené verzi Pro

Nubia Air Pro | Zdroj: Nubia
Společnost ZTE by pod vlastněnou značkou Nubia mohla již brzy vydat další model v rámci produktové řady Air. Čínský výrobce do nabídky na svých stránkách zařadil verzi Air Pro, která odhaluje většinu specifikací a konečnou podobu.
O třídu lepší
Přírůstek přichází s 6,77palcovým AMOLED displejem, který přináší 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 4 500 nitů. Uvnitř zabrala místo čipová sada Dimensity 7100 od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) po boku 256/512GB interního úložiště. O výdrž zařízení se stará 5 000mAh článek baterie, kde navíc najdete rychlé 45W nabíjení, zpětné 10W dobíjení a bypassové napájení.
U samotné konstrukce můžeme prozradit kovový rámeček, tloušťku pouhých 5,99 mm či certifikaci odolnosti v nejvyšším stupni IP69K. Zadní část patří hlavnímu 108MPx objektivu fotoaparátu, zatímco vpředu nechybí 32MPx selfie kamerka. Přes vyhrazené boční tlačítko v červené barvě se spouští sportovní režim, kde lze sbírat a procházet data z fitness aktivit.
Novinka se začne co nevidět na českém trhu prodávat. Dle informací, které máme k dispozici, je již naskladňována v obchodech. Cena je nastavena na 10 490 Kč.
Specifikace
- displej: 6,77 palců, AMOLED, 120 Hz, špičkový jas až 4500 nitů
- procesor: 6nm osmijádrový procesor
- RAM: 8 GB (+12 GB virtuální RAM)
- úložiště: až 512 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android (sportovní UI, AI funkce: AI Asistent & AI Pet, AI Photo Editor pro odstranění objektů/magickou gumu, chytrý ořez a generativní rozšiřování, AI Text Assistant pro multitasking, formátování a překlady textů)
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx
- ? MPx
- přední: 32 Mpx (pro ostrá selfie i za špatného osvětlení)
- zadní: 108 Mpx
- odolnost: IP68 + IP69 + IP69K (konstrukce z vysoce pevné hliníkové slitiny, zesílené sklo, stoprocentní odolnost proti prachu, potopení do vody i tlaku horké stříkající vody)
- Audio: duální stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, WiFi, BT, NFC 4G LTE, USB-C (s podporou bypass charging a reverzního nabíjení)
- rozměry a hmotnost: tloušťka 5,99 mm, hmotnost 172 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh (křemíko-uhlíková baterie s vyšší energetickou hustotou), 45W rychlé nabíjení, bypass charging
Zdroje: nubia.com, gsmarena.com
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