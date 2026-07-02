Nubia Air přichází ve vylepšené verzi Pro

• 2. 7. 2026#Android #Smartphony
Nubia Air přichází ve vylepšené verzi Pro

Nubia Air Pro | Zdroj: Nubia

Společnost ZTE by pod vlastněnou značkou Nubia mohla již brzy vydat další model v rámci produktové řady Air. Čínský výrobce do nabídky na svých stránkách zařadil verzi Air Pro, která odhaluje většinu specifikací a konečnou podobu.

O třídu lepší

Přírůstek přichází s 6,77palcovým AMOLED displejem, který přináší 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 4 500 nitů. Uvnitř zabrala místo čipová sada Dimensity 7100 od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) po boku 256/512GB interního úložiště. O výdrž zařízení se stará 5 000mAh článek baterie, kde navíc najdete rychlé 45W nabíjení, zpětné 10W dobíjení a bypassové napájení.

nubia air pro air pro

Nubia Air Pro | Zdroj: Nubia

U samotné konstrukce můžeme prozradit kovový rámeček, tloušťku pouhých 5,99 mm či certifikaci odolnosti v nejvyšším stupni IP69K. Zadní část patří hlavnímu 108MPx objektivu fotoaparátu, zatímco vpředu nechybí 32MPx selfie kamerka. Přes vyhrazené boční tlačítko v červené barvě se spouští sportovní režim, kde lze sbírat a procházet data z fitness aktivit.

Novinka se začne co nevidět na českém trhu prodávat. Dle informací, které máme k dispozici, je již naskladňována v obchodech. Cena je nastavena na 10 490 Kč.

Nubia Air Pro

Nubia Air Pro | Zdroj: Nubia

Specifikace

  • displej: 6,77 palců, AMOLED, 120 Hz, špičkový jas až 4500 nitů
  • procesor: 6nm osmijádrový procesor
  • RAM: 8 GB (+12 GB virtuální RAM)
  • úložiště: až 512 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android (sportovní UI, AI funkce: AI Asistent & AI Pet, AI Photo Editor pro odstranění objektů/magickou gumu, chytrý ořez a generativní rozšiřování, AI Text Assistant pro multitasking, formátování a překlady textů)
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx
      • ? MPx
    • přední: 32 Mpx (pro ostrá selfie i za špatného osvětlení)
  • odolnost: IP68 + IP69 + IP69K (konstrukce z vysoce pevné hliníkové slitiny, zesílené sklo, stoprocentní odolnost proti prachu, potopení do vody i tlaku horké stříkající vody)
  • Audio: duální stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, WiFi, BT, NFC 4G LTE, USB-C (s podporou bypass charging a reverzního nabíjení)
  • rozměry a hmotnost: tloušťka 5,99 mm, hmotnost 172 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh (křemíko-uhlíková baterie s vyšší energetickou hustotou), 45W rychlé nabíjení, bypass charging

Zdroje: nubia.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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