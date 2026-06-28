Nové technologie od Samsungu, placení hodinkami Honor a regulace reklam Googlem: To nej z týdne #26

Zdroj: AST SpaceMobile
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Konkurence pro Starlink roste: Satelity BlueBird slibují vysokorychlostní internet přímo do mobilů
Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, aby se běžný mobilní telefon připojil k nějakému satelitu. Pak se začaly objevovat mobily s nadstandardní výbavou a společnosti začaly zavádět první nouzovou komunikaci a pak i posílání zpráv, případně se nabízí i uskutečňování běžných hovorů. Technologie značně pokročila a dnes už není potřeba mít vylepšený mobil. Například SpaceX již nyní spolupracuje s mobilními operátory a pokrývá tzv. bílá místa prostřednictvím Starlinku, tedy území, kde běžný operátor nemá vysílače a jejich vybudování by bylo příliš nákladné. [pokračování článku]
O2 Pods Ultra jsou nová náhlavní sluchátka za atraktivní cenu
Mobilní operátor O2 nedávno představil svou slevovou akci, která se mimo jiné týká i těch, co nejsou přímo klienty. V O2 obchodě si jde zakoupit přenosný reproduktor a k němu dostanete druhý zdarma. Dnes zde ale máme skutečnou novinku v podobě O2 Pods Ultra. [pokračování článku]
Exkluzivně: Honor přinese placení hodinkami do Česka, začne s modelem Watch 6
Před pár dny Honor představil své nové hodinky Watch 6. Hned jsme si všimli, že například ve Velké Británii bude k dispozici placení v obchodech s integrovanou technologií NFC. Následně jsme se dočkali oficiálního potvrzení, že hodinky budou uvedeny i v Česku, ale zatím bez bližšího specifikování termínu nebo ceny. Kromě toho nás ale zaujalo, že česká tisková zpráva obsahovala zmínku o placení. [pokračování článku]
Unikátní tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 míří na český trh s cenou 9 999 Kč
Pár dnů od uvedení na globálním trhu nás informuje české zastoupení společnosti Lenovo kolem dostupnosti novinky na českém trhu. Lenovo Tab Plus Gen 2 má nastavenou cenu na 10 999 Kč. Dostupnost je ohlášena od 26. 6., přičemž se nabídne za akční cenu 9 999 Kč. [pokračování článku]
V čipech Apple byla nalezena neopravitelná chyba, otevírá cestu k jailbreaku
Španělská kyberbezpečnostní společnost Paradigm Shift odhalila nové zranitelnosti v čipech od Applu. Chybu, která má potenciál způsobit velké problémy, navíc už nepůjde opravit. [pokračování článku]
Minutová předpověď počasí přichází na iOS od Meteocentrum
Česká služba Meteocentrum.cz nedávno spustila svou aplikaci pro Android a již získala 130 tisíc stažení. My jsme si počkali až vyjde i verze pro iOS. Dnes se tak stalo a Meteocentrum je dostupné pro obě platformy. [pokračování článku]
Google mění pravidla pro vývojáře: Nižší poplatky v Obchodu Play
Obchody s aplikacemi musí také z něčeho žít, proto jsou ve většině z nich zavedeny poplatky v nějaké formě. Dlouhou dobu ale probíhaly soudní spory mezi velkými vývojářskými studii a provozovateli kolem výše samotných poplatků, přičemž zde hrály i jiné podmínky. Například nebylo umožněno používání alternativních fakturačních systémů. Google již před nějakou dobou zavedl nová pravidla, kde bylo možné používat alternativní metody, ale nyní dochází ke změně samotných poplatků pro vývojáře. [pokračování článku]
Konec nekalých půjček v reklamách? Google zavádí v EU povinné ověřování inzerentů
Dnes si může kdokoliv zakoupit reklamu na pár kliknutí a dostat svůj produkt, službu nebo společnost do podvědomí mnoha uživatelů internetu. Bohužel toho využívají i podvodníci a i přes nasazení AI ochrany se dostanou podvodné služby k uživatelům skrze reklamy. Google nyní startuje relativně nový projekt v EU, který zamezí určitému typu podvodných reklam. [pokračování článku]
T-Mobile startuje letní nabídku – rozdá nejen data
Čekali jsme, kdy se ozve T-Mobile se svou letní nabídkou. Dočkali jsme se a pro některé může být zajímavá, ale pokud máte neomezená data, asi nebudete nějak extra nadšení. [pokračování článku]
mDevCamp 2026: dva dny mobilního vývoje bez buzzwordů a AI panel Beyond the Prompt
Ve dnech 3. a 4. června se v pražské Holešovické tržnici konal mDevCamp, největší česká konference zaměřená na mobilní vývoj. Dvanáctý ročník představil víc než 30 řečníků z Evropy s programem pokrývajícím iOS, Android, Flutter a Kotlin Multiplatform. A toho jsme byli součástí. mDevCamp je akce, kde se do popředí dostávají témata posouvající mobilní vývoj dopředu. Letošní ročník zakončil AI panel Beyond the Prompt, který odpověděl na otázky, jak řešit bezpečnost nebo co je vlastně drahé ve světě, kde kód generuje skoro každý. [pokračování článku]
ChatGPT si v tichosti sestavuje kompletní osobnostní profil, čerpá z historických konverzací a všeho, co jste mu kdy poskytli
OpenAI výrazně přepracovalo systém paměti ChatGPT. Zatímco dříve si chatbot ukládal hlavně informace, které jsme výslovně řekli, aby si zapamatoval, dnes funguje mnohem autonomněji. Sám analyzuje starší konverzace, průběžně aktualizuje informace a vytváří si průběžný profil uživatele. [pokračování článku]
Samsung představuje úložiště UFS 5.0: nabídne dvojnásobnou rychlost
V říjnu minulého roku došlo na dokončení specifikací nového standardu UFS 5.0 pro úložiště, takže bylo jen otázkou času, kdy se objeví první reálný produkt. Vzhledem k tomu, že na trhu není moc výrobců a mezi ty přední patří Samsung, jsme očekávali, že právě on bude mezi prvními. I tak se stalo a společnost představuje své první úložiště nejen pro mobilní telefony. [pokračování článku]
Cloudflare, Google, Microsoft a Mozilla chtějí změnit internet. Nový protokol má odlišit běžné uživatele od škodlivých botů
Internet dnes čelí zásadnímu problému. Podle Cloudflare již automatizovaný provoz překonal objem běžných požadavků od skutečných lidí. S nástupem AI agentů se navíc situace dramaticky mění. Proto se Cloudflare spojil s vývojáři prohlížečů Chrome, Firefox a Edge a společně pracují na novém internetovém standardu nazvaném PACT. [pokračování článku]
OpenAI uvedla svůj dosud nejvýkonnější model GPT 5.6. Pokud ale nejste Trumpův dobrý kámoš, nedostanete se k němu
Společnost OpenAI vyrovnává skóre a po vzoru Anthropicu přichází se svým dosud nejvýkonnějším modelem GPT-5.6. Pokud se ale těšíte na to, až si ho vyzkoušíte, máme pro vás špatnou zprávu. I nejnovější model od OpenAI si vzala do parády Trumpova administrativa a rozhodla se model nepustit na veřejnost. Namísto toho přístup získala prozatím pouze úzká skupina 20 důvěryhodných partnerů. [pokračování článku]
Apple by měl letos uvést čip M6. Spekuluje se o novém MacBooku Ultra a dalších přírůstcích
Apple by měl letos na podzim představit novou generaci procesorů M6. Podle aktuálních spekulací se neobjeví jen v tradičních MacBoocích Pro, ale měl by být také součástí zcela nového modelu MacBook Ultra. [pokračování článku]
Předchozí týden: Android 17, Google AI a budoucnost SpaceX: To nej z týdne #25
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