Na iPhonech se šíří Moo Virus Prank: Jak funguje a jak jej z iPhonu odstranit

Zdroj: Dotekomanie.cz
Žádný operační systém není dokonalý a sem tam se najde nějaká zranitelnost. Zpravidla se firmy hodně snaží, aby bylo vše včas opravené. Jednou za čas se ale objeví dost otravný vtípek, který využívá nějakou vlastnost aplikací nebo i systému jako takového. Tentokrát se šíří v docela velké míře Moo Virus Prank.
Moo Virus Prank
Ve skutečnosti se nejedná o virus, ale vtípek, který využívá funkcí zkratek v systému iOS. Jednoduše vám někdo pošle odkaz a po kliknutí na něj se do systému nahraje zcela nová zkratka. Ta má vytvořený popisek takovým způsobem, abyste na něj klikli – něco lákavého. Jakmile to ale uděláte, iPhone začne vykonávat příkazy z dané zkratky. V podstatě to vypadá, jako by se mobil zbláznil.
Jedná se o poměrně běžný odkaz a dá se najít na sociálních sítích. My jej zde uvádíme jen pro představu, jak vypadá a jaké texty obsahuje, abyste se mu vyvarovali. Rozhodně jej nepoužívejte, neklikejte na zkratku a nerozesílejte. Uvádíme jej pouze pro demonstraci, jak takový odkaz vypadá.
Samozřejmě se dá iPhone vrátit do původního stavu. Jednou z možností je vyvolat Siri a dát jí příkaz, aby zastavila všechny zkratky. Další metoda je už manuální:
- Krok 1: Obnovení ovládání displeje
- Vypnutí přiblížení: Poklepejte na obrazovku dvakrát třemi prsty současně, čímž vypnete extrémní přiblížení (Zoom).
- Zastavení zvuku: Otevřete aplikaci Zkratky (Shortcuts) a klikněte na tlačítko pauzy/stop u běžící zkratky, aby telefon přestal bučet.
- Krok 2: Oprava nastavení zobrazeníOtevřete Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu a vypněte následující funkce, které zkratka aktivovala:
- Vypněte Chytrá inverze (Smart Invert).
- Vypněte Filtry barev (Color Filters).
- Vypněte Snížit bílý bod (Reduce White Point).
- Klepněte na Větší text a vraťte posuvník na původní velikost.
- Krok 3: Smazání příčiny
- Otevřete aplikaci Zkratky.
- Najděte zkratku, která tento žert způsobila (obvykle se jmenuje „Moo Virus“ nebo podobně).
- Podržte na ní prst a zvolte Smazat.
- Pro jistotu telefon restartujte.
Je to skutečně otravný vtip, ale může se objevit v mnoha variantách s různým nastavením, s různými texty. Jak jde vidět níže, tak někteří se baví i tím, že jej aktivují v Obchodech. Podle nás by měl Apple nějakým způsobem zakročit a minimálně trochu ztížit tento styl vytvoření a použití zkratky.
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