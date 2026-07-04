Strategická změna u Oppo: Realme a OnePlus přejdou pod jednotný ColorOS

Zdroj: Oppo
Jednou za čas se objeví na trhu nový výrobce a někdy nějaký zmizí nebo se stáhne z globálního trhu. V případě značek OnePlus, Realme a Oppo se děje ale něco jiného. Dříve samostatné firmy bojující o zákazníky přechází do odlišné struktury.
Realme se vrací pod křídla Oppo, stejně jako OnePlus
OxygenOS a Realme UI
Oppo nevzalo jen pod svá křídla značky Realme a OnePlus, dochází k rozsáhlým změnám. Už nyní víme, že nebudou dostupné na všech trzích. Realme se stáhne z čínského trhu a OnePlus se na něj přímo zaměří. Jediný trh, kde budou působit současně, bude indický. V našich končinách bude Realme. Ostatně již nyní jde vidět i OnePlus, že na německém trhu oficiální web láká přímo na mobily Oppo. Právě tato „matka“ bude dostupná na všech trzích.
Všechny tyto změny se dějí hlavně kvůli měnícímu se trhu a hlavním cílem je ostatně ušetřit, zejména na vývoji. To se ale týká i softwaru. Již před nějakou dobou došlo na částečné sjednocení OxygenOS od OnePlus a ColorOS od Oppo, ale stále se jednalo o dvě nadstavby, které sdílely stejný základ. To se změní.
Zdroje obeznámené se situací ve společnosti Oppo uvádí, že vývoj OxygenOS byl zastaven, stejně jako Realme UI nadstavby. Všechny mobily Oppo, Realme a OnePlus budou používat jednu nadstavbu systému, tedy ColorOS. Vývoj se tak zjednoduší a současně bude levnější. Kdy ale změna dopadne přímo na zákazníky, není zcela jasné.
Pravděpodobně se tak stane ještě tento rok, případně s příchodem Androidu 18. Kromě toho se dá předpokládat, že jeden mobil bude mít i více názvů a může vyjít na různých trzích po značkami Realme, OnePlus i Oppo. To bude čítat jednoduchou změnu bez nutnosti předělávat systém na jinou nadstavbu.
Zdroje: smartprix.com, gsmarena.com
Komentáře