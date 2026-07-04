Strategická změna u Oppo: Realme a OnePlus přejdou pod jednotný ColorOS

• 4. 7. 2026#Android
Strategická změna u Oppo: Realme a OnePlus přejdou pod jednotný ColorOS

Zdroj: Oppo

Jednou za čas se objeví na trhu nový výrobce a někdy nějaký zmizí nebo se stáhne z globálního trhu. V případě značek OnePlus, Realme a Oppo se děje ale něco jiného. Dříve samostatné firmy bojující o zákazníky přechází do odlišné struktury.

Realme se vrací pod křídla Oppo, stejně jako OnePlus

OxygenOS a Realme UI

Oppo nevzalo jen pod svá křídla značky Realme a OnePlus, dochází k rozsáhlým změnám. Už nyní víme, že nebudou dostupné na všech trzích. Realme se stáhne z čínského trhu a OnePlus se na něj přímo zaměří. Jediný trh, kde budou působit současně, bude indický. V našich končinách bude Realme. Ostatně již nyní jde vidět i OnePlus, že na německém trhu oficiální web láká přímo na mobily Oppo. Právě tato „matka“ bude dostupná na všech trzích.

Všechny tyto změny se dějí hlavně kvůli měnícímu se trhu a hlavním cílem je ostatně ušetřit, zejména na vývoji. To se ale týká i softwaru. Již před nějakou dobou došlo na částečné sjednocení OxygenOS od OnePlus a ColorOS od Oppo, ale stále se jednalo o dvě nadstavby, které sdílely stejný základ. To se změní.

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ColorOS; Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroje obeznámené se situací ve společnosti Oppo uvádí, že vývoj OxygenOS byl zastaven, stejně jako Realme UI nadstavby. Všechny mobily Oppo, Realme a OnePlus budou používat jednu nadstavbu systému, tedy ColorOS. Vývoj se tak zjednoduší a současně bude levnější. Kdy ale změna dopadne přímo na zákazníky, není zcela jasné.

Pravděpodobně se tak stane ještě tento rok, případně s příchodem Androidu 18. Kromě toho se dá předpokládat, že jeden mobil bude mít i více názvů a může vyjít na různých trzích po značkami Realme, OnePlus i Oppo. To bude čítat jednoduchou změnu bez nutnosti předělávat systém na jinou nadstavbu.

Zdroje: smartprix.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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